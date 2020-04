Splatoon 2 : une démo spéciale et 7 jours de Nintendo Switch Online offerts la semaine prochaine !

Non, Splatoon 2 n'est pas mort ! Depuis l'été dernier, la mise à jour 5.0.0 et la fin des SplatFest, l'exclusivité Switch tourne au ralenti, avec seulement des patchs de routine pour équilibrer toujours plus les parties. D'ailleurs, une mise à jour 5.2.0 est disponible depuis quelques heures, avec des changements infimes en termes de gameplay.

Peut-être histoire de profiter du pic de popularité de la Switch, Nintendo va proposer un essai gratuit de Splatoon 2 aux joueurs qui ne l'ont pas encore dans leur ludothèque. Du 29 avril à 12h00 au 6 mai à 23h59, vous pourrez profiter d'une Démo Spéciale 2020 donnant accès au mode Guerre de Territoire avec toutes les variantes classiques, au mode coopératif Salmon Run et même aux parties classées. Mieux, étant donné qu'il faut être abonné au Nintendo Switch Online pour profiter du jeu en ligne, vous recevrez gratuitement un code pour 7 jours d'abonnement par e-mail dès le téléchargement du client ! Et à priori, son utilisation ne sera pas limitée à Splatoon 2, alors n'hésitez pas à en profiter. Pour ceux qui craqueraient pour le titre, il sera vendu en promotion à -30 % lors de la période de l'essai.



Et ce n'est pas fini ! Nintendo va faire revenir les SplatFest avec une édition spéciale ketchup contre mayo (rien à voir avec le Burger Quiz), un rappel à la toute première compétition multijoueur organisée dans Splatoon 2. Du 23 mai au 00h00 jusqu'au 24 mai à 23h59, vous pourrez choisir un camp et combattre en ligne, avec espérons-le des récompenses autres que l'honneur de la victoire à la clé.



Vous êtes plutôt ketchup ou mayo ? Rendez-vous le 23 mai dans #Splatoon2 pour revisiter cet affrontement épique (si si) avec un festival spécial ! pic.twitter.com/wEuYBH4WzT — Splatoon France (@Splatoon_FRA) April 22, 2020

Avec tant d'initiatives, les fans du jeu aimeraient presque voir débarquer du contenu inédit prochainement.