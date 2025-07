BON PLAN : Harry Potter : Champions de Quidditch, son édition Deluxe physique ne coûte que quelques euros, avis aux collectionneurs !

Un sort qui n'a pas pris





Cela ne fait même pas un an que Warner Bros. Games et Unbroken Studios ont lancé Harry Potter : Champions de Quidditch début septembre 2024 sur la plupart des plateformes puis en novembre sur Switch. Comme son nom l'indique, ce jeu permet de prendre part à des matchs de ce sport sur balais incontournable de l'univers des sorciers. Cette activité était d'ailleurs manquante de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard au grand dam des fans. L'éditeur a bien dû se mordre les doigts puisque cette petite production n'a pas eu le succès escompté. D'abord vendue uniquement sur les boutiques en ligne et même offerte aux abonnés du PlayStation Plus, elle a ensuite eu droit à des éditions physiques et c'est ce qui nous intéresse à présent.

Qu'ajoute l'édition Deluxe de Harry Potter : Champions de Quidditch ?





Pour commencer, rappelons que ce jeu nécessite une connexion Internet obligatoire pour être joué, ce qui peut évidemment rebuter, mais dispose d'un mode carrière en solo ne nécessitant aucun abonnement aux services en ligne des plateformes pour en profiter. De plus, il n'y a pas de microtransactions, la monnaie virtuelle s'obtenant en jouant. Pour dix euros de plus que l'édition standard (actuellement soldée au format numérique), la Deluxe ajoute ainsi 2 000 Pièces d'or et quatre packs aux couleurs de Gryffondor, Serdaigle, Poufsouffle et Serpentard, chacun proposant une skin de balai, un uniforme pour notre personnage et un emblème de blason.

Où se procurer cette édition Deluxe de Harry Potter : Champions de Quidditch à petit prix ?





Les collectionneurs et amateurs de jeux physiques, bien que l'intérêt soit ici plus limité, ont donc eu droit à une déclinaison en boîte qui est actuellement vendue pour une poignée d'euros. C'est sans doute l'une des dernières occasions de l'obtenir avant qu'elle ne disparaisse de la circulation. En revanche, il s'agit d'un code du côté de la console de Nintendo... alors qu'une cartouche existe en Asie.