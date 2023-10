BON PLAN : une grosse promotion pour LEGO Harry Potter Collection

En 2016, TT Games et Warner Bros. Games lançaient exclusivement sur PlayStation 4 LEGO Harry Potter Collection, une compilation des jeux d'aventure, de plateforme et d'action qui regroupe LEGO Harry Potter : Années 1 à 4 et LEGO Harry Potter : Années 5 à 7, soit l'intégralité des années de Harry et ses amis à Poudlard.

Un titre incontournable pour tous les fans de jeux vidéo LEGO et de Harry Potter, qui est actuellement à prix réduit sur Amazon. LEGO Harry Potter Collection est vendu 9,90 € sur Xbox One et 14,90 € sur PlayStation 4, de quoi agrandir sa ludothèque.

LEGO Harry Potter Collection réunit les deux jeux à succès LEGO Harry Potter : Années 1 à 4 et LEGO Harry Potter : Années 5 à 7, désormais remastérisés sur un seul disque

Retrouvez le génie créatif de Lego et le monde gigantesque d'Harry Potter dans une aventure surprenante où les joueurs, devront lancer des sorts, créer des potions, résoudre des énigmes, suivre des cours, combattre en duel et bien plus encore

Le pack de personnages présent sur le disque contient 10 personnages différents supplémentaires (Godric Gryffindor, Harry (bal de Noël), Helga Poufsouffle, Lockhart (camisole de force), Luna (chapeau lion), Peeves, Hermione (robe rose), Ron Weasley (goule), Rowena Serdaigle et Salazar Serpentard)

Le pack de sorts présent sur le disque contient 5 sorts supplémentaires (Cantis, Dentesaugmento, Kanarpalmus, Melofors et Tentaclifors).

Si vous hésitez encore, vous pouvez retrouver notre avis sur le jeu juste ici : TEST - LEGO Harry Potter Collection : une compilation ensorcelante ?