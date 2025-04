BON PLAN : une grosse promotion sur ce siège gaming à la Fnac

Les fauteuils de bureau sont généralement chers et pourtant, ils restent indispensables si vous passez de longue heure assis devant l'écran. Heureusement, il y a de temps en temps des promotions, notamment en ce moment à la Fnac, qui propose un siège gaming de Nagamaki à - 47 %.

Le fauteuil pour gamers Kira de Nagamaki passe à 89,99 € à la Fnac, au lieu de 169,99 € habituellement, soit une réduction de près de 50 %. La chaise gaming est disponible en noir, blanc et noir, rouge et noir ou bleu et noir.

Ultra confort, conçu pour les longues sessions de jeu. Dossier inclinable jusqu'à 135°

Mécanisme a bascule

Accoudoirs fixes

Balancement

Mousse moulée du siège : 60 Kg/m3

Mousse du dossier: 24 Kg/m3

Coussin Lombaires

Coussin cervicales

Hauteur d'assise réglable

Pliable : Non

Pivotant : Non

Réglable en hauteur : Oui Siège gaming Kira Nagamaki à 89,99 € à la Fnac