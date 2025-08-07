Mafia: The Old Country, les tests tombent, voici les notes de la presse anglophone

Mafia: The Old Country arrive demain !





La franchise Mafia va faire son grand retour cette semaine avec un quatrième opus qui nous proposera de revenir aux sources de la pègre italienne. Développé par Hangar 13 et édité par 2K Games, Mafia: The Old Country s'est laissé approcher par quelques testeurs, la presse anglophone publie aujourd'hui ses tests.

Quels sont les avis de la presse anglophone sur Mafia: The Old Country ?





Où acheter Mafia: The Old Country ?





Les notes de Mafia: The Old Country par la presse anglophone