Mafia: The Old Country, une belle surprise gratuite pour les joueurs !

Sorti en août dernier sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, Mafia: The Old Country a rencontré un joli succès critique et commercial. Bien qu'il abandonne le monde ouvert pour une expérience plus narrative, le jeu de 2K Games et Hangar 13 a séduit plus de 800 000 joueurs lors de sa semaine de lancement, selon Sensor Tower. L'éditeur n'a malheureusement pas dévoilé de chiffres officiels, mais il a assuré à The Game Business que Mafia: The Old Country avait dépassé ses attentes.

Trois mois après sa sortie, Mafia: The Old Country accueille la mise à jour Free Ride. Ce contenu additionnel gratuit offrira une plus grande liberté d'exploration aux joueurs. Peter Amato, content manager chez 2K, nous explique tout ce qu'il faut savoir sur la mise à jour Free Ride, via le blog PlayStation :

En quoi le mode Free Ride de Mafia: The Old Country est-il similaire ou différent des modes Free Ride précédents ?





Free Ride est un clin d’œil au mode Free Ride Extreme du premier Mafia, ainsi qu’au mode Free Ride inclus dans Mafia: Definitive Edition. C’est une collection de défis séparés de l’histoire principale offrant aux joueurs la possibilité de revisiter le monde de façon plus libre. Le mode Free Ride de Mafia: The Old Country sera légèrement différent de celui des titres précédents, mais restera familier pour tous les fans de la franchise.

Cette fois-ci, nous avons conçu tout plein de défis rejouables, notamment de combat, d’infiltration et un type différent de course, dans des lieux à la fois nouveaux et familiers. Réussir un défi vous rapportera des dinari, la monnaie virtuelle que vous pouvez dépenser pour acheter de nouvelles tenues, porte‑bonheurs, armes et véhicules, que vous débloquerez au fur et à mesure que vous progressez dans ce contenu (ainsi que des objets débloqués via la campagne). Nous avons également inclus une variété de nouvelles fonctionnalités qui, nous l’espérons, vous plairont.

Quelle est la première chose que vous conseillez aux joueurs de faire dans le mode Free Ride ?





Vous aurez de nombreux endroits à explorer dans cette mise à jour ; il y aura donc plusieurs points de départ pour vos explorations. Personnellement, je suis heureux que les joueurs puissent vivre Valle Dorata de la façon la plus immersive possible, c’est‑à‑dire, selon moi, en conduisant à la première personne. La première chose que je ferais serait de choisir ma voiture la plus rapide dans le garage, activer la vue de conduite à la première personne, et simplement me balader. Le nouveau mode Photo était une autre fonctionnalité très demandée qui, je pense, sera appréciée par les joueurs. Alors baladez‑vous, trouvez des vues splendides et prenez des captures d’écran à partager avec vos amis.

Quelle partie du contenu de la mise à jour préférez‑vous ?





Nous sommes vraiment fiers de tout ce que l’équipe a accompli, donc il est difficile de choisir ce que nous préférons le plus. J’adore les courses : je trouve que c’est vraiment amusant de foncer à toute vitesse dans notre monde à bord de vieilles voitures. Il y a plein d’aspects techniques, et plus vous vous améliorez, plus piloter devient satisfaisant.

Les défis de combat sont également amusants. Les standoffs repoussent vos limites lorsqu’il s’agit de défier ouvertement un ennemi, et les assassinats sont plaisants à tenter pour obtenir la run parfaite. Il y a du contenu qui, je pense, surprendra les joueurs, mais je ne veux pas gâcher la surprise. Gardez un œil sur les notes se trouvant dans l’appartement d’Enzo : l’une d’elles pourrait bien vous révéler quelque chose d’intéressant à enquêter.

Au‑delà des nouveaux défis et autres contenus additionnels, comment cette mise à jour améliore‑t‑elle l’expérience de jeu durant la campagne principale ?





J’ai déjà mentionné la conduite à la première personne, car je pense que cela apporte un vrai plus ; cela vaut également pendant l’histoire. Conduire à la première personne aux côtés de Cesare est vraiment amusant, en particulier durant le chapitre 7. Cela rend l’expérience plus immersive et donne l’impression de passer un moment avec votre meilleur ami.

Cinema Siciliano est une autre façon incroyable de vivre l’expérience Mafia: The Old Country. Nous avons veillé à ce que vous ayez l’impression de vivre une véritable expérience tirée du cinéma italien classique. Le traitement visuel est splendide et donne l’impression de regarder un film en noir et blanc tourné sur un ancien plateau, tandis que l’audio aux sonorités vintage réunit le tout de façon convaincante.

Nous avons ajouté le niveau de difficulté Classique, apportant un nouveau degré de défi et vous donnant une raison supplémentaire de revivre l’aventure d’Enzo.

De plus, tous les nouveaux objets que vous débloquerez en jouant au mode Free Ride seront également disponibles dans la campagne du jeu.

Pour les nouveaux joueurs, tous ces éléments seront disponibles dès le début, et pouvoir y accéder durant votre partie sera génial. Je vous recommande de finir le jeu une première fois dans le mode de difficulté de votre choix, mais si vous avez confiance en vos compétences, ou si vous aimez être punis, le mode Classique est parfait pour cela.

Comment la conduite à la première personne change-t-elle les sensations d’exploration ?





Bien que ce soit quelque chose que l’équipe a toujours souhaité implémenter, c’est la première fois que la conduite à la première personne est officiellement présente dans la franchise. Nous sommes de grands fans de voitures, et il était important pour nous de pouvoir retranscrire correctement tous leurs détails.

En termes d’impact sur l’exploration, la façon dont vous percevez le monde lorsque vous conduirez changera évidemment, étant donné que vous serez encore plus ancré dans la peau d’Enzo. J’ai passé de nombreuses heures à conduire à travers Valle Dorata à la première personne, et je continue de m’arrêter et de m’émerveiller en regardant des détails que je remarquais rarement lorsque je conduisais à la troisième personne. Participer à des courses en conduite à la première personne vous offre également une nouvelle manière de tester vos compétences, car la poussière et la fumée soulevées par les autres voitures ajoutent une perspective que la vue à la troisième personne ne peut pas offrir.

Comment le mode Free Ride utilise-t-il la carte du jeu différemment de la campagne principale ?





Nous voulions que les joueurs puissent explorer librement le monde, et Free Ride en est le résultat : un hub où vous trouverez et pourrez accéder à de nombreux défis en vous baladant, débloquer des points de randonnée et rencontrer vos contacts. Les défis sont proposés par ces contacts, et les accepter vous transportera vers une zone dédiée.

Ces combats réutilisent les lieux où se sont déroulées certaines missions. Ainsi, une fois que vous aurez fini le chapitre correspondant à ces lieux et débloqué un défi dans le mode Free Ride, vous pourrez les redécouvrir. Les courses se déroulent directement dans le monde et nous les avons placées sur des chemins moins fréquentés ; vous devriez donc vous amuser à découvrir des endroits de la carte que vous avez peut‑être ignorés auparavant.

Il y aura, bien sûr, de nouveaux endroits à explorer, mais je vous laisse découvrir cela par vous‑même…