Mafia: The Old Country dévoile ses modes Performance et Qualité sur consoles et ses configurations PC

Les détails techniques de Mafia: The Old Country dévoilés





C'est cette semaine que 2K Games et Hangar 13 sortiront Mafia: The Old Country, le quatrième volet de la franchise qui reviendra aux origines de la pègre italienne. Le titre est attendu sur ordinateurs et consoles de salon de dernière génération par de nombreux joueurs, les studios font le point sur quelques détails techniques.

Mafia: The Old Country dévoile ses modes Performance et Qualité sur consoles





2K et Hangar 13 ont pris la parole sur X/Twitter pour détailler les modes Performance et Qualité de Mafia: The Old Country sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Bon, « détailler » est un bien grand mot, car les studios se contentent de rappeler l'évidence : le jeu tournera à 60 fps en mode Performance ou proposera de meilleures résolution et fidélité visuelle en mode Qualité. Rien n'est dit sur la résolution native ou upscalée de ces deux modes de rendu.

Quel PC pour faire tourner Mafia: The Old Country ?





Les studios dévoilent également les configurations requises pour faire tourner Mafia: The Old Country sur PC :

Configuration minimale

(1920x1080, Réglage : Moyen, Unreal TSR : Équilibré) Configuration recommandée

(2560x1440, Réglage : Haut, Unreal TSR : Qualité) Configuration épique

(3840x2160 (rendu 2880x1620 75 %), Réglage : Épique, Unreal TSR : Qualité) Système d'exploitation Windows 10 ou 11 64 bit Processeur AMD Ryzen 7 2700X

ou

Intel Core i7-9700K AMD Ryzen 7 5800X

ou

Intel Core i7-12700K AMD Ryzen 7 9700X

ou

Intel Core i7-14700K Mémoire vive 16 Go de RAM 32 Go de RAM Carte graphique AMD Radeon RX 5700 XT

ou

NVIDIA RTX 2070 AMD Radeon RX 6950 XT

ou

NVIDIA RTX 3080 Ti AMD Radeon RX 9070

ou

NVIDIA RTX 4070 Ti Mémoire vidéo 8 Go de VRAM 12 Go de VRAM DirectX Version 12 Stockage SSD avec 55 Go d'espace libre



Les développeurs précisent que, sur PC, Mafia: The Old Country aura un framerate débridé (les cinématiques seront bloquées à 30 fps) et le jeu sera compatible avec les technologies d'antialiasing et d'upscaling TSR, FSR 4, DLSS 4 et XeSS 2. Les joueurs pourront reparamétrer les touches du clavier, le titre supportera le HDR et l'affichage sur un écran ultra large et proposera diverses options d'accessibilité.

Quand sortira Mafia: The Old Country ?





La date de sortie de Mafia: The Old Country est fixée au 8 août 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander via notre guide d'achat : BON PLAN : Mafia: The Old Country, où le précommander à un prix non prohibitif ?

