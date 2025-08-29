Warhammer 40,000: Space Marine 2 dévoile son Année 2 avec du contenu gratuit et un Season Pass II

Le mois prochain, Warhammer 40,000: Space Marine 2 fêtera son premier anniversaire et, comme déjà annoncé, le jeu de tir de Saber Interactive et Focus Entertainment va avoir droit à une seconde année de contenu. Cette semaine, les studios ont détaillé le contenu de l'Année 2 de Warhammer 40,000: Space Marine 2, qui devrait occuper les fans pendant encore pas mal de mois.

L'Année 2 de Space Marine 2 détaillée





La Year 2 de Warhammer 40,000: Space Marine 2 rajoutera de nouveaux modes de jeu, de nouvelles missions, des arènes PvP ou encore une nouvelle classe jouable. Bonne nouvelle, tout cela sera gratuit pour tous les joueurs.

4 nouvelles Opérations et une nouvelle arène pour le mode Siège

3 nouvelles arènes pour le mode Guerre Éternelle

Nouveaux modes de jeu : Stratagèmes (PvE) et Assaut de Métabrutus (PvP)

Nouvelle classe jouable : le Techmarine

Nouvelles armes et variantes d'armes gratuites à débloquer pour les armes existantes

Nouveaux ennemis et boss de fin de mission

Nouvelles mécaniques de progression

Un Season Pass II pour Space Marine 2





L'Année 2 de Warhammer 40,000: Space Marine 2 débutera le 4 septembre 2025, avec la sortie d'une mise à jour Anniversaire. Un Season Pass II sera également proposé, rajoutant du contenu cosmétique payant. Les deux premiers DLC sont déjà dévoilés, il s'agira des Black Templar Champion Pack et Imperial Fists Cosmetic Pack. Le premier rajoutera une skin Champion pour la classe Rempart et une skin d'Épée Énergétique, tandis que le second inclura 40 cosmétiques célébrant sept chapitres successeurs des Imperial Fists. Au total, le Season Pass II rajoutera neuf DLC tout au long de l'Année 2, avec des skins Champion, des pièces d'armure et des emblèmes héraldiques.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez l'acheter à partir de 39,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Leclerc et Gamesplanet.