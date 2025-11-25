Warhammer 40,000: Space Marine 2, de grosses nouveautés gratuites disponibles !

Focus Entertainment et Saber Interactive célèbrent aujourd'hui la sortie de la mise à jour Rétribution de Warhammer 40,000: Space Marine 2. Gratuite pour tous les joueurs sur PlayStation 5, Xbox Series et PC, elle ajoute une nouvelle mission se déroulant dans l'épave d'un croiseur impérial et bien plus encore.

Éliminez le nouveau Tyranid Prime dans la mission Rétribution





La nouvelle mission Rétribution se déroule alors que l'Imperium cherche à chasser ce qui reste des forces Tyranides autour d'Avarax après les évènements de la Campagne. Malheureusement, le Wrath of Espandor en a payé le prix et a été réduit au silence peu après avoir émis un signal de détresse. Votre mission est de mener l’enquête à bord du vaisseau abandonné et de déclencher une réaction en chaîne qui détruira le vaisseau et tous les Tyranides qui se trouvent encore à bord.

La mise à jour Rétribution amène également :

Six nouvelles variantes d'armes gratuites pour le Fusil de Précision Bolter, le Bolter Lourd, la Carabine Bolt Instigator, le Pistolet Bolter Lourd, le Poing Energétique et le Marteau-Tonnerre.

pour le Fusil de Précision Bolter, le Bolter Lourd, la Carabine Bolt Instigator, le Pistolet Bolter Lourd, le Poing Energétique et le Marteau-Tonnerre. Huit nouvelles pièces d'armure : quatre nouveaux casques et quatre épaulières uniques, à échanger gratuitement contre des Accolades.

: quatre nouveaux casques et quatre épaulières uniques, à échanger gratuitement contre des Accolades. De nouveaux modificateurs de missions pour le mode Stratagèmes.

pour le mode Stratagèmes. Les armures modulaires pour les champions du Chaos, vous permettant de personnaliser vos Spaces Marines du Chaos de la même manière que dans les modes JcE.

Gloire à l'Impérium ! Pour Sanguinius ! Pour Vulkan !





Deux nouveaux DLC cosmétiques font leur arrivée dans le Season Pass 2. Le Blood Angels Champion Pack apporte un nouveau skin pour la classe Tactique, un skin Blood Angels pour l'Épée-Tronçonneuse et un Jump Pack exclusif pour la classe Assaut. Le Salamanders Cosmetic Pack ajoute 5 pièces d'armure uniques rendant hommage aux guerriers de Nocturne et à quatre de leurs chapitres successeurs : les Black Vipers, le Covenant of Fire, les Dragonspears et les Dark Krakens.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 est disponible à 48,45 € chez Leclerc.

