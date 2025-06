Warhammer 40,000: Space Marine 2 a de gros problèmes, les développeurs réagissent

Siege, un mode de survie gratuit





Hier, l'éditeur Focus Entertainment et le développeur Saber Interactive ont publié une mise à jour gratuite pour Warhammer 40,000: Space Marine 2, leur jeu de tir et d'action axé sur la coopération dans l'univers futuriste de Games Workshop. Les joueurs peuvent découvrir le mode Siege, demandant à trois joueurs de survivre le plus longtemps possible face à des vagues de Tyranides.

Les joueurs ont des soucis avec le mode Siege de Space Marine 2





Malheureusement, le mode Siege de Warhammer 40,000: Space Marine 2 souffre de gros problèmes. Sur Steam, les joueurs sont nombreux à évoquer des crashs, des déconnexions et des soucis de performances, les empêchant de profiter de ce contenu additionnel gratuit, ce n'est vraiment pas l'idéal.

Les développeurs annoncent un patch





Fort heureusement, les développeurs sont au courant de ces problèmes techniques. Dans un bref message publié sur Bluesky, les studios expliquent qu'« un correctif pour résoudre les problèmes de plantages et de déconnexions est en cours de développement et sera bientôt disponible ». Espérons que cette mise à jour arrive rapidement pour corriger le tir.

