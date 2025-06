Warhammer 40,000: Space Marine 2, le mode Siege et de nouveaux DLC lancés en vidéo

Le mode Siege est disponible





Le mois dernier, lors de la Warhammer Skulls, Focus Entertainment et Saber Interactive avaient teasé Siege, un mode PvE gratuit pour Warhammer 40,000: Space Marine 2, leur jeu de tir sorti en septembre dernier. Ce contenu additionnel est disponible depuis aujourd'hui sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5, voici sa bande-annonce de lancement :

Qu'est-ce que le mode Siege ?





Le mode Siege de Warhammer 40,000: Space Marine 2 s'inspire du mode Horde de World War Z, précédent jeu de Saber Interactive, et demande à trois joueurs de survivre face à des vagues de Tyranides et de Thousand Sons de plus en plus puissantes, afin de défendre la forteresse impériale. Après chaque manche, les joueurs gagnent des points, à échanger dans un Terminal de Réquisition pour obtenir des munitions, des grenades ou des kits Medicae. Ces points servent également à appeler des renforts, comme des régiments de Cadiens ou un Dreadnought. Enfin, toutes les cinq vagues, il faudra défendre une nouvelle aile de la forteresse, mais seulement après avoir vaincu les Carnifex, Neurothropes et Helbrutes.

De nouveaux DLC cosmétiques sont disponibles





En plus de ce mode PvE gratuit, les joueurs de Warhammer 40,000: Space Marine 2 peuvent retrouver deux nouveaux DLC dans la boutique, rajoutant des éléments cosmétiques. Si vous possédez l'édition Ultra, Gold ou le Season Pass, vous y achez automatiquement accès. Voici ce qui est disponible :

White Scars Chapter Pack (9,99 €) :

: Une nouvelle skin de Champion pour la classe Assaut ;



Trois skins d'armes exclusifs pour la Carabine Bolter Occulus, le Fusil Bolter Stalker et le couteau de combat ;



Une multitude d'options cosmétiques et de symboles héraldiques pour les Chapitres Successeurs des White Scars. Blood Angels Cosmetic Pack (4,99 €) :

: De nouvelles pièces d'armure à équiper sur n'importe quelle classe jouable du jeu ;



Des symboles héraldiques célébrant huit des Chapitres Successeurs des Blood Angels.

Où est disponible Warhammer 40,000: Space Marine 2 ?





Warhammer 40,000: Space Marine 2 est jouable sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez acheter le jeu de tir et d'action à partir de 39,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Leclerc et Gamesplanet.

