« Seuls les chiens peuvent entendre la différence », un ancien responsable de Sony critique la course à la puissance

Shawn Layden a passé plus de 30 ans chez Sony, devenant notamment président de Sony Computer Entertainment America, puis président de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, gérant les développeurs first-party de la firme jusqu'en 2019. Désormais, il a un poste de conseiller stratégique chez Tencent, il suit donc le milieu du jeu vidéo avec toujours autant d'attention.

Présent à la Gamescom Asia, Shawn Layden a répondu à quelques questions, notamment à celles de VGC, afin d'aborder la course à la console la plus puissante et aux graphismes toujours plus réalistes. Son discours est presque à contre-courant du marché, mais il fait sens pour de nombreux joueurs :

Nous avons fait les choses de cette façon pendant 30 ans, à chaque génération, ces coûts ont augmenté et nous nous sommes réorientés en conséquence. Nous avons atteint le précipice maintenant, où le centre ne peut plus tenir, nous ne pouvons pas continuer à faire les choses que nous avons faites auparavant. Il est temps de procéder à une véritable réinitialisation du modèle économique, à une réinitialisation complète de ce que signifie être un jeu vidéo. Ce n'est pas 80 heures, ce n'est pas 90 heures, mais si c'est le cas, c'est une toute autre catégorie. Nous avons atteint un plateau. Nous en sommes au stade de développement du matériel que j’appelle « seuls les chiens peuvent entendre la différence ». Si vous jouez à votre jeu et que la lumière du soleil entre par votre fenêtre sur votre téléviseur, vous ne voyez aucun ray tracing. Il faut que ce soit super optimal… il faut avoir un moniteur 8K dans une pièce sombre pour voir ces choses. Nous nous battons pour des téraflops et ce n’est pas le moment d’être là. Nous devons rivaliser sur le contenu. En augmentant les spécifications de la boîte, je pense que nous avons atteint le plafond. Cette course est presque terminée, et vous savez qui a gagné ? AMD.

La course à la puissance est terminée et c'est le fabricant des processeurs et cartes graphiques embarqués dans consoles de salon qui a gagné, voilà le discours de Shawn Layden. Pour rappel, l'ancien responsable de SIE avait déjà plaidé pour un retour à des jeux vidéo plus courts, puis s'inquiétait du coût de développement de ces titres toujours plus ambitieux, toujours plus longs et toujours plus beaux.

Le marché du jeu vidéo va-t-il écouter ces conseils ? Mystère. En tout cas, Sony lancera bien sa PlayStation 5 Pro le mois prochain, Shawn Layden ne la porte visiblement pas son cœur, mais vous pouvez la précommander contre 799,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

