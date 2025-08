Lapin : l'adorable jeu de plateforme annoncé et daté sur PlayStation

Un adorable jeu de plateforme avec des lapins





Malgré son nom, Lapin n'est pas français. Le jeu de plateforme a été développé par Studio Doodal, basé en Corée du Sud, et édité par Flux Games, un studio brésilien. L'adorable titre est déjà disponible en Early Access depuis 2022 sur PC et Xbox, il est passé en version finale l'année suivante et une version Switch 1 est prévue pour le 9 octobre prochain. Mais avant cela, il va s'inviter sur d'autres plateformes.

Quand sortira Lapin sur PS4 et PS5 ?





Flux Games et Studio Doodal viennent d'annoncer que Lapin sortira sur PlayStation 5 et PS4 le 2 septembre 2025, coupant l'herbe sous le pied à la version Switch 1. Mais ne vous fiez pas à ses graphismes mignons, Lapin est en réalité un jeu de plateforme plutôt exigeant, comme le rappelle sa description :

Une aventure de lapins courageux ! L'histoire de LAPIN commence dans un parc où les gens abandonnent leurs lapins de compagnie. Sous ce parc, cinq lapins vivent dans un terrier. Ils survivent en volant le foin de la mangeoire à lapins située sur le sol jusqu'à leur terrier appelé Alfa. Cependant, lorsque la construction du parc commence, ils sont obligés de quitter leur terrier bien-aimé et de s'aventurer dans l'inconnu pour trouver une nouvelle maison. Liebe, un lapin blanc, part à l'aventure aux côtés de Capitaine, Bianca, José et Montblanc. Aidez les cinq lapins abandonnés à surmonter les obstacles et à trouver un nouveau foyer grâce à un contrôle précis et une action rapide. Plateforme



LAPIN est un jeu de plateforme 2D dans lequel les joueurs doivent surmonter des obstacles grâce à un contrôle précis et à une action rapide. Utilisez les différents terrains pour atteindre la fin de la carte. Personnage



LAPIN comprend cinq lapins. Découvrez les épisodes de ces cinq lapins aux personnalités différentes. Parlez à vos amis lapins tout en explorant ! Ils vous donneront des informations qui vous aideront dans l'Expédition, et vous pourrez vous rapprocher encore plus d'eux ! Ils peuvent même vous faire des cadeaux inattendus. Journal de Liebe



Vous pouvez consulter les objets de collection dans le Journal de Liebe en un coup d'œil. Les objets de collection comprennent des cartes avec des destinations marquées, des informations sur d'autres lapins, des cartes-photos, des graines et des objets. Le Journal de Liebe sera enrichie et remplie par vos actions ! Graines



Vous pouvez acquérir une variété de graines en faisant de la plateforme. Ces graines peuvent être plantées et lorsqu'elles poussent, elles donnent des fleurs. Les récits de ce qui est arrivé à l'expédition de George pendant son séjour sont contenus dans les Graines. Vous pouvez simplement passer devant elles ou vous plonger dans les histoires qu'elles ont laissées sur les fleurs. Les graines acquises sont ajoutées aux Notes de Liebe. Débloquer les Cartes Photos



Vous pouvez augmenter la sympathie de certains lapins en leur parlant. Parlez-leur et débloquez des cartes photos. Vous pouvez revivre ces souvenirs grâce aux cartes photos. Interaction



Vous pouvez interagir avec de nombreuses choses dans Alfa, leur maison, et vous trouverez de nombreux autres objets avec lesquels interagir pendant que vous faites de la plate-forme. Vous pouvez lire les archives laissées par George, le chef de la légendaire expédition de lapins, sur le site des Statues de George. Plus vous explorerez, plus vous en apprendrez sur le passé et le présent des lapins et sur l'endroit où vous vous trouvez !

En attendant la sortie de Lapin sur PlayStation 4 et PS5 au début du mois prochain