Pumpkin Jack : bande-annonce, démo, images et période de sortie pour le jeu de plateforme à la MediEvil

Nicolas Meyssonnier et Headup viennent de donner des nouvelles de Pumpkin Jack, un jeu de plateforme en 3D inspiré notamment par MediEvil et Jak and Daxter. Le titre arrivera en effet en fin d'année sur ordinateurs et consoles de salon.

Dans Pumpkin Jack, le joueur incarne Jack, seigneur des citrouilles envoyé par le Diable pour tuer sa némésis dans le Boredom Kingdom. Le titre proposera des phases de plateforme, de l'action en temps réel avec plusieurs armes et quelques énigmes basées sur « la physique, la gravité et la réflexion ». Comme le montre la nouvelle bande-annonce ci-dessus, le jeu s'inspire fortement des titres d'action et d'aventure de la PS2.

Pumpkin Jack est donc attendu dans le courant du quatrième trimestre 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, et une démo est déjà à télécharger sur Steam.