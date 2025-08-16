TEST Gradius Origins : la saga de shoot culte reprend du service avec panache

Le charme du pixel, l’éclat de l’HD





Quand Konami sort une compilation Gradius, ce n’est jamais juste un geste nostalgique. C’est un véritable billet pour un voyage intergalactique où la 2D règne en maître et où les réflexes sont aussi affûtés que les tirs ennemis. Avec Gradius Origins, nous embarquons pour un trip rétro-futuriste qui rassemble plusieurs joyaux de la série... et surtout, un inédit qui fait battre le cœur des fans : Salamander III. Oui, vous avez bien lu ! Nous nous sommes penchés sur cette compilation, alors, faut-il succomber ? Les vieux de la vielle en ébullition ? Parlons-en !

Une ambiance old-school où le moindre décor n’est pas qu’un fond.

Ne tournons pas autour du pot, et attardons-nous sur le point qui saute aux yeux : la partie visuelle ! C’est beau ou pas ? Eh bien les vaisseaux de la Vic Viper n’ont jamais été aussi nets. Konami a pris soin de retravailler l’affichage pour proposer un rendu haute définition qui respecte scrupuleusement l’esthétique originale. Les couleurs claquent, les explosions illuminent l’écran et chaque sprite respire l’ADN 80-90’s. Pour ceux qui s’inquiète sur l’esthétique à l’ancienne, pas de panique, nous retrouvons cette ambiance old-school où le moindre décor n’est pas qu’un fond, mais une menace potentielle : coulées de lave, murs mouvants, astéroïdes imprévisibles... La fluidité est impeccable, sans baisse de framerate, même quand l’écran se transforme en véritable feu d’artifice spatial. Bref, en d’autres termes, la partie visuelle a de quoi émoustiller !

En outre, les thèmes mythiques de Gradius et Salamander sont là, toujours prêts à faire vibrer les tympans. Les versions originales conservent leur grain 8 et 16 bits, mais la compilation offre aussi des pistes remastérisées qui dynamisent l’action. Mention spéciale aux effets sonores qui explosent toujours autant les esgourdes. Chaque tir, explosion ou montée en puissance reste d’une lisibilité parfaite, même dans le chaos total.

Notation Verdict 18 20