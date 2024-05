Test Drive Unlimited Solar Crown : la date de sortie dévoilée, le compte à rebours est lancé

Nacon et KT Racing ont enfin reparlé cette semaine de Test Drive Unlimited Solar Crown, leur jeu de course annoncé en 2020. C'est pendant l'AG Direct du printemps 2024 que nous avons eu droit à une nouvelle bande-annonce techniquement impressionnante, dévoilant la date de sortie.

Test Drive Unlimited Solar Crown sera disponible le 12 septembre 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Les studios ont également levé le voile sur les différentes éditions et les bonus de précommande, il faut s'accrocher pour tout suivre, mais l'essentiel est résumé en images plus bas.

Standard Edition (49,99 €) : Bonus de précommande : Ford GT 2006 (automatiquement débloqué dans le garage après avoir atteint le niveau 20). Silver Streets Edition (69,99 €) : Land Rover Range Rover Sport SVR (automatiquement débloqué dans le garage après avoir atteint le niveau 12).

Mercedes-Benz SLS AMG (automatiquement débloqué dans le garage après avoir atteint le niveau 20).

La tenue Lord of the Streets pour votre avatar.

Un pack d'autocollants Streets pour personnaliser vos voitures, compatibles avec toutes les voitures de votre garage.

Le Solar Pass gratuit donnant accès aux récompenses premium de la Saison. Bonus de précommande : Ford GT 2006 (automatiquement débloqué dans le garage après avoir atteint le niveau 20), 48 heures d'accès anticipé au jeu, accès anticipé à la bêta ouverte du 27 au 30 août. Silver Sharps Edition (69,99 €) : Jaguar F-Type SVR Coupe (automatiquement débloqué dans le garage après avoir atteint le niveau 12).

Audi R8 Spyder V10 RWS (automatiquement débloqué dans le garage après avoir atteint le niveau 20).

La tenue Baron of the Sharps pour votre avatar.

Un pack d'autocollants Sharps pour personnaliser vos voitures, compatibles avec toutes les voitures de votre garage.

Le Solar Pass gratuit donnant accès aux récompenses premium de la Saison. Bonus de précommande : Ford GT 2006 (automatiquement débloqué dans le garage après avoir atteint le niveau 20), 48 heures d'accès anticipé au jeu, accès anticipé à la bêta ouverte du 27 au 30 août. Gold Edition (79,99 €) : Tout le contenu des Éditions Silver Sharps et Streets Silver.

Maserati MC20 (automatiquement débloqué dans le garage après avoir atteint le niveau 12).

Chevrolet Camaro ZL1 1LE (automatiquement débloqué dans le garage après avoir atteint le niveau 20).

La tenue Board Committee Member pour votre avatar.

Un pack d'autocollants Solar Crown pour personnaliser vos voitures, compatibles avec toutes les voitures de votre garage.

Le Solar Pass gratuit VIP donnant accès aux récompenses premium de la Saison, avec 20 niveaux déjà débloqués. Bonus de précommande : Ford GT 2006 (automatiquement débloqué dans le garage après avoir atteint le niveau 20), sept jours d'accès anticipé au jeu, accès à la bêta VIP du 13 au 18 août, accès anticipé à la bêta ouverte du 27 au 30 août.

Test Drive Unlimited Solar Crown se laissera donc approcher dès le mois d'août prochain avec des bêtas, mais il faudra patienter jusqu'au 12 septembre 2024 pour découvrir le jeu complet. Les précommandes sont déjà lancées sur Gamesplanet, avec - 10 % de réduction.