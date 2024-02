Test Drive Unlimited Solar Crown quitte la route dans une nouvelle bande-annonce

Test Drive Unlimited Solar Crown, le prochain jeu de course de KT Racing, a encore refait parler de lui à l'occasion de la Nacon Connect 2024. Le titre est attendu depuis plusieurs années, il doit normalement sortir dans les prochains mois, avant avant de voir du vrai gameplay, place à une nouvelle bande-annonce :

Après les vidéos The Cruiser et The Racer, les studios dévoilent aujourd'hui The Explorer, où les voitures quittent l'asphalte pour explorer des routes plus accidentées. Hong Kong Island proposera évidemment du off-road pour varier les plaisirs et les sensations, les studios précisent au passage que ce sera « une part importante de l’expérience de ce jeu de course en ligne massivement multijoueur (M.O.O.R - Massively Open Online Racing) ».

Test Drive Unlimited Solar Crown n'a toujours pas de date de sortie, il est simplement attendu en 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.