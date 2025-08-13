Nintendo Switch Online : le prochain jeu GameCube à être ajouté ne sera pas le plus branché de la console

Un choix surprenant pour le prochain ajout à l'émulateur GameCube





Récemment, les abonnés au Nintendo Switch Online ont eu droit à Mario Paint sur SNES, qui a été l'occasion d'introduire les contrôles à la souris, même sur la Switch première du nom. Pour le prochain ajout, seuls les joueurs ayant souscrit à la formule Pack additionnel seront concernés puisque c'est la GameCube qui va bénéficier d'un ajout supplémentaire. Après F-Zero GX, SoulCalibur II et The Legend of Zelda: The Wind Waker au lancement, puis Mario Smash Football début juillet, le service va bientôt accueillir un autre jeu mentionné dans la vidéo d'avril, mais pas l'un des plus connus du grand public. En effet, c'est Chibi-Robo! qui a été choisi, initialement paru en juin 2005 dans l'Archipel.

Chibi-Robo!, c'est quoi ?





Aussi connu sous le nom de Chibi-Robo! Plug Into Adventure! en Amérique du Nord, ce jeu nous mettant aux commandes d'un drôle de petit robot a marqué le début d'une licence assez confidentielle, surtout en Europe. En effet, le premier épisode DS Park Patrol n'est jamais sorti chez nous et ne parlons même pas de Happy Richie Ōsōji! resté exclusif au Japon. Il aura fallu attendre Chibi-Robo! Zip Lash en 2015 sur 3DS pour la faire découvrir à davantage de monde, sauf que les retours n'ont pas été fort élogieux... Une décennie plus tard, peut-être que le NSO permettra de relancer la machine ?

Vous trouverez ci-dessous le résumé en provenance de l'application :

Chibi-Robo! Ce petit robot veut semer du bonheur autour de lui ! Chibi-Robo est un petit robot de 10 cm de haut arrivé dans la famille Sanderson pour l'aider au quotidien et lui faciliter la vie. De jour comme de nuit, il devra effectuer des tâches ménagères ou retrouver des objets égarés. Dans ce jeu d'action-aventure sorti à l'origine sur Nintendo GameCube en 2006, vous amassez des Points Bonheur et des monis (l'argent du jeu) pour atteindre le sommet du classement Chibi ! On raconte que Chibi-Robo peut devenir Super Chibi-Robo s'il prend la tête de ce classement... mais entre une fille qui ne parle qu'en coassant et des jouets qui prennent vie quand les humains ne regardent pas, Chibi-Robo aura de quoi faire dans la maison des Sanderson où l'attendent bien des mystères !

Date de sortie de Chibi-Robo! dans l'application GameCube - Nintendo Classics





Il va toutefois falloir patienter encore un peu avant d'y jouer, car sa date de sortie est fixée au 21 août.

Pour y jouer, vous devez donc êtres abonné au Nintendo Switch Online + Pack additionnel, qui coûte 39,99 € à l'année. Vous pouvez passer par Cdiscount, la Fnac ou Amazon pour obtenir un code si besoin.

