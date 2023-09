Nintendo Switch Online : le prochain jeu GBA tiré d'une franchise majeure de Nintendo confirmé pour très bientôt !

Cela faisait quelques mois que nous n'avions pas eu de nouveau jeu Game Boy Advance dans le catalogue du Nintendo Switch Online + Pack Additionnel, des titres d'autres plateformes ayant eu droit à cette honneur entretemps. Le constructeur s'intéresse cependant de nouveau à cette plateforme ce mois-ci, avec l'arrivée d'un titre promis dès l'annonce des jeux GBA pour le service.

Il s'agit de Kirby & The Amazing Mirror, ou Kirby et le Labyrinthe des Miroirs en français, un épisode sorti en 2004 où la petite boule rose pouvait faire appel à des copies d'elle-même dans ses aventures et des énigmes. Il sera disponible via l'abonnement à 39,99 € par an le 29 septembre.

Dans Kirby et le labyrinthe des miroirs, il n'y a pas qu'un seul Kirby, mais quatre ! Victime d'un coup d'épée, notre boule rose préférée est scindée en plusieurs copies colorées ! Heureusement, Kirby peut appeler ses sosies avec son téléphone portable pour qu'ils l'aident à ramener la paix à Dream Land. Préparez-vous à vivre une aventure passionnante, et découvrez en prime des minijeux loufoques, la cerise sur ce gâteau multicolore !

