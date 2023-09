Nintendo Switch Online : 4 jeux japonais de la Game Boy Color, SNES et NES jamais sortis en Occident ajoutés au service !

Le mois dernier, les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel ont pu récupérer deux jeux issus de la N64, avec Excitebike 64 tout récemment et Pokémon Stadium 2 à la suite du Pokémon Presents. Les joueurs n'ayant souscrit qu'à la formule de base avaient seulement eu droit à Pokémon: The Trading Card Game au même moment. Bonne nouvelle, la vague de septembre apporte comme en juin quatre productions d'antan à ces derniers, et ce dès à présent puisqu'elles sont disponibles à compter de ce mercredi 6 septembre 2023. Sans plus attendre, place à une petite vidéo pour nous les présenter.

Côté Super NES, nous retrouvons le casse briques Kirby's Star Stacker, un remake à ne pas confondre avec l'original paru sur Game Boy. Sur Game Boy Color, c'est Quest for Camelot de Titus Interactive qui est proposé, une adaptation du film d'animation connu par chez nous sous le nom d'Excalibur, l'épée magique. Quant à la NES, nous avons d'un côté Downtown Nekketsu March Super-Awesome Field Day!, jeu d'action et de sport tiré de la longue série Kunio-kun de Technōs Japan Corp. et de l'autre Joy Mech Fight.

Vous l'aurez sans doute deviné en voyant les logos de la vidéo, ces jeux ne sont jamais sortis en Occident jusqu'à présent (en dehors du cas Kirby pour la version originale) et ne sont même pas localisés, simplement ajoutés tel quel... Les joueurs japonais n'ont d'ailleurs pas droit à une vague de sortie, mais peuvent déjà profiter de Kirby's Star Stacker et Joy Mech Fight depuis un moment.

Game Boy Color

Quest for Camelot - À vous de sauver Camelot et le royaume d'Arthur ! Dans ce jeu d'action et d'aventure sorti sur Game Boy Color en 1998, vous incarnez Kayley, fille de sir Lionel, un des chevaliers de la Table ronde. Le roi Arthur a perdu Excalibur, son épée magique, et l'ignoble sir Ruber, le meurtrier de votre père, entend prendre le pouvoir à Camelot. Pour l'en empêcher, Kayley devra traverser neuf royaumes et plus de 60 zones différentes, et apprendre de nouvelles techniques au fil de son périple. Mais tous ses efforts seront-ils suffisants ?

Super Nintendo Entertainment System

Kirby's Star Stacker - Faites équipe avec Kirby et ses amis Rick, Ken et Coo dans ce jeu de puzzle plein d'action, pour empiler les étoiles. Les blocs-compagnon et les blocs-étoile tombent au hasard du haut de l'écran et vous devez placer les blocs-étoile entre des blocs-compagnon identiques pour les faire disparaître. Vos réflexes et votre ingéniosité seront mis à rude épreuve par le Roi DaDiDou, qui met tout en œuvre pour vous arrêter. Faites chauffer vos neurones dans le mode de jeu principal, mais aussi avec les modes Challenge et Time Attack ! Devenez la star de l'empilage !

Nintendo Entertainment System

Downtown Nekketsu March Super-Awesome Field Day! - C'est la journée du sport, et tout peut arriver ! Dans ce jeu d'action, sorti sur Famicom au Japon en 1990, quatre équipes s'affrontent lors de la journée du sport. Vous incarnez Kunio-kun, le capitaine de l'équipe du lycée Nekketsu ! Vous participerez à quatre compétitions : la course de cross-country de Yumemi, le parcours d'obstacles, la compétition de ball-smashing et le combat à mains nues ! Chaque personnage a des capacités différentes, et vos talents de capitaine seront tout aussi importants que vos compétences sur le terrain !

Joy Mech Fight - Qui sortira vainqueur de ce combat entre robots ? Ce jeu de combat, sorti uniquement au Japon sur Famicom en 1993, met en scène le Dr Little Eamon et Sukapon, un robot qu'il a créé. Le Dr Ivan Walnach a déclaré son intention de conquérir le monde avec ses robots, et c'est au Dr Eamon de l'arrêter. Remportez des batailles pour accéder à de nouveaux robots dotés de capacités et mouvements uniques. Chaque robot dispose de quatre coups spéciaux, et vous devrez bien choisir votre combattant afin de prendre l'avantage sur vos adversaires. En plus du mode histoire, d'autres modes de jeu sont disponibles, dont un mode multijoueur qui vous permettra de défier vos amis !