Nintendo Switch Online + Pass Additionnel : 4 jeux cultes de la GBA et de la N64 rajoutés dès aujourd'hui !

Nintendo a profité de son Direct cetta après-midi pour dévoiler de nouveaux jeux rétro à venir sur Switch, du moins pour les joueurs abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Ce sont quatre titres qui vont arriver dans les prochaines heures, à savoir deux jeux Game Boy Advance et deux jeux Nintendo 64.

Avis aux abonnés #NintendoSwitchOnline + Pack additionnel !

Ces classiques #Nintendo64 et #GameBoyAdvance arrivent dans la journée :

✅ The Legend of #Zelda: A Link to the Past Four Swords

✅ #Metroid: Zero Mission

✅ Turok: Dinosaur Hunter

✅ Perfect Dark #NintendoDirect pic.twitter.com/pOhZTwabjI — Nintendo France (@NintendoFrance) June 18, 2024

Le constructeur japonais a tout misé sur la qualité, de quoi ravir les fans, car The Legend of Zelda: A Link to the Past / Four Swords et Metroid: Zero Mission vont débarquer dans le catalogue de jeux rétro GBA. Du côté de la vieille console de salon, les abonnés vont pouvoir redécouvrir Turok: Dinosaur Hunter et Perfect Dark sur Nintendo 64 !

Ces quatre titres seront disponibles dès aujourd'hui, 18 juin 2024. Vous pouvez vous abonner au Nintendo Switch Online + Pass additionnel contre 39,99 € pour un an via Amazon.