Nintendo Switch Online : encore deux jeux N64 ajoutés, qui ne sont pas des plus connus

Un peu plus tôt dans le mois, une fournée de jeux venus tout droit de la Super NES a été ajoutée au catalogue du Nintendo Switch Online, accessible à l'ensemble des abonnés. Si vous en avez déjà fait le tour et que vous avez souscrit au Pack additionnel, bonne nouvelle, deux autres viennent de faire leur apparition ce mercredi, provenant de la Nintendo 64. Nous retrouvons d'un côté Extreme-G, un jeu de course en moto futuriste, et de l'autre Iggy's Reckin' Balls, mêlant plateforme et course pour parvenir le plus vite au bout d'un parcours en hauteur.

Vous trouverez ci-dessous leurs descriptions :

- Amateurs de tout ce qui est rapide, démarrez vos moteurs ! Poussez votre cyber moto à l'extrême et parcourez 12 circuits futuristes en boucle et sinueux. Mais attention, car ces motos de combat sont très puissantes : chacune est chargée d'armes et vos rivaux n'ont pas peur de les utiliser ! Battez vos adversaires et récupérez une multitude de bonus pour tenter de dominer le classement et d'éviter une destruction totale. De plus, jusqu'à quatre joueurs peuvent régler leurs comptes en course, localement ou en ligne. Que vous jouiez en solo ou avec des amis, Extreme-G ouvre la voie à une sérieuse force d'accélération ! Iggy's Reckin' Balls - Qui a besoin de piloter une voiture quand on est sphérique ? Jouez avec Iggy et son équipe éclectique en vous frayant un chemin à travers des courses verticales se déroulant sur une série de pistes imposantes. Prenez des raccourcis, parcourez des boucles et évitez les ennemis déterminés à arrêter votre ascension dans cette compétition pouvant accueillir jusqu'à quatre joueurs.

Au Japon, c'est Blast Corps qui a été ajouté, auquel nous avons déjà eu droit en février dernier.

Si vous souhaitez vous abonner au Nintendo Switch Online + Pack additionnel, l'abonnement de 12 mois est vendu 39,99 € via Amazon.