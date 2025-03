Nintendo Switch Online : deux jeux de la Game Boy viennent célébrer le Mario Day 2025 en avance

En février, ce sont les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel qui ont gâtés avec l'ajout de Wario Land 4. Pour ce début mars, l'ensemble des joueurs ayant un abonnement peuvent profiter dès à présent de deux productions cultes provenant de la Game Boy. Après la trilogie Donkey Kong Land et l'indémodable Tetris DX, place à Donkey Kong, qui devrait plaire aux personnes ayant découvert et apprécié Mario vs. Donkey Kong, et à Mario's Picross. Autant dire qu'il y a de quoi enchaîner les heures devant sa console. Oui, le plombier moustachu est le protagoniste de ces deux productions, rien de plus normal à l'approche du Mario Day.

Vous trouverez ci-dessous des descriptifs de ces deux jeux.

Mario's Picross Dans le classique Mario's Picross de 1995, plus de 250 puzzles n'attendent que vous pour être résolus ! Révélez les images cachées dans chaque puzzle en remplissant correctement les cases de la grille. Les nombres placés aux bords des grilles vous indiqueront combien de cases doivent être remplies par ligne ou colonne. Une fois les différents modes de jeu terminés, mettez vos compétences Picross au défi avec le mode Time Trial ! Donkey Kong Vous croyez connaître Donkey Kong ? Vous pourriez être surpris ! Cette version Game Boy élève le classique du jeu d'arcade à un niveau inédit en proposant 101 stages uniques où le jeu de plateforme atteint des sommets. Comme dans la version arcade, Mario doit tirer Pauline des pattes de Donkey Kong, mais au-delà des stages du jeu original vous attend une expérience entièrement nouvelle. Dans chacun des nouveaux stages, qui font la part belle à l'action et à la réflexion, Mario doit esquiver les pièges et éviter les ennemis tout en actionnant des leviers, afin de mettre la main sur la clé et d'atteindre la sortie. Heureusement, Mario a appris de nouvelles techniques pour l'occasion : il peut désormais, entre autres, se tenir en équilibre sur les mains et maîtrise le salto arrière. Ses nouvelles aptitudes ne seront d'ailleurs pas de trop pour triompher de Donkey Kong lors des nombreux face-à-face qui les attendent. Va donc apprendre les bonnes manières à ce singe, Mario !

