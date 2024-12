Nintendo Switch Online : un jeu évidemment attendu de la Game Boy ajouté cette semaine, ça ne s'arrête plus !

Depuis plusieurs semaines, Nintendo délivre un flux constant de nouveautés pour ses abonnés au NSO classique puisqu'ils ont eu droit coup sur coup à Donkey Kong Land et sa suite Donkey Kong Land 2. Ceux ayant souscrit au Pack additionnel n'ont eux pas été oubliés avec enfin quelques titres supplémentaires venus de la Mega Drive. En sachant que le service va perdurer sur la prochaine console, cela envoie forcément un bon signal, tandis que ce rythme change des sorties habituelles et fait forcément bien plus parler du Nintendo Switch Online au sein de l'actualité (la preuve c'est ce que nous faisons là). Hier, nous apprenions qu'un jeu déjà annoncé paraîtrait sur l'émulateur NES la semaine prochaine, prenant par surprise puisque nous attendions évidemment Donkey Kong Land III. C'était pour mieux nous surprendre ce mercredi avec son arrivée !

L'aventure de Dixie et Kiddy Kong est donc accessible dès à présent. En revanche, seul le Japon a droit à la version Game Boy Color, uniquement sortie sur le territoire en 2000. C'est assez dommage pour le coup.

Serez-vous celui qui découvrira les secrets du Monde perdu ?

Les chercheurs de gloire et de fortune ont parcouru le monde à la recherche du légendaire Monde perdu. Désireux de le trouver en premier, Donkey Kong et Diddy Kong partent à la découverte de son entrée, sans savoir que le Baron K. Roolenstein et son Kremling Krew sont sur leurs traces ! Pendant ce temps, Dixie Kong est laissée sur place pour garder son jeune cousin, Kiddy Kong. Mais cela ne l'empêchera pas de répondre à l'appel de l'aventure ! Aidez Dixie Kong et Kiddy Kong à traverser 36 niveaux infestés de Kremlings, chacun contenant ses propres zones secrètes et niveaux bonus ! Alors que le fouet queue de cheval de Dixie Kong est utile pour s'éloigner des obstacles, le saut périlleux de Kiddy Kong vous permet de rouler par terre et sauter plus loin après avoir roulé sur des rebords ! Les amis animaux sont de retour pour vous aider et il y a de nombreux objets à collectionner et trouver en cours de route. Aidez le duo d'aventuriers à être le premier à découvrir l'entrée du secret Monde perdu !