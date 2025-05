Nintendo Switch Online : un rare jeu de combat de la N64 ajouté en Occident, le Japon rattrape son retard

Les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel vont d'ici quelques semaines pouvoir profiter des jeux GameCube s'ils se procurent la Switch 2, mais en attendant, ils continuent d'avoir de quoi faire. En avril, Fire Emblem: The Sacred Stones et trois titres de la Mega Drive ont ainsi été ajoutés. Cette semaine, c'est une production de la N64 qui fait son arrivée. Après Ridge Racer 64 en janvier, ce sont les amateurs de baston qui sont donc servis avec Killer Instinct Gold de Rare, sachant que le premier épisode paru sur SNES est d'ores et déjà présent depuis l'an dernier.

Vous trouverez ci-dessous le résumé en provenance de l'application.

Killer Instinct Gold Perfectionnez vos attaques pour remporter la victoire suprême ! Le tournoi Killer Instinct est de retour dans ce classique de la baston sorti sur Nintendo 64 en 1996. Choisissez votre perso parmi 10 redoutables batailleurs et testez vos instincts dans plusieurs modes de jeu explosifs. Affrontez d'autres combattants en mode classique Arcade, alignez vos personnages préférés face à ceux d'un ami ami en mode Team, ou organisez des combats opposant jusqu'à huit joueurs en mode Tournament ! Vous pouvez aussi profiter du mode Training pour affiner vos techniques. Le jeu permet des milliers de mouvements et de combos dévastateurs, et un peu d'entraînement peut vous conduire très loin. En revanche, il vous en faudra beaucoup pour réussir à enchaîner les 70 coups de l'Ultra-Combo... et encore faut-il que vous ne soyez pas interrompu par un COMBO BREAKER !

Notez qu'au Japon, ce n'est qu'aujourd'hui que les joueurs peuvent retrouver Ridge Racer 64, en témoigne la vidéo ci-dessous :

Pour y jouer, vous devez donc êtres abonné au Nintendo Switch Online + Pack additionnel, qui coûte 39,99 € à l'année. Vous pouvez passer par Amazon pour obtenir un code si besoin.