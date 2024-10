Nintendo Switch Online : encore un grand classique de Rare de la N64 annoncé dans le Pack additionnel

Alors que la firme va bientôt tenir un mystérieux Playtest Program pour une fonctionnalité inédite du Nintendo Switch Online, elle continue de garnir le catalogue de jeux existants de ses abonnés au compte-gouttes. Après les quatre jeux SNES de septembre accessible à tous, ceux ayant opté pour le Pack additionnel ont pu (re)découvrir F-Zero: GP Legend et F-Zero Climax la semaine dernière. C'est encore eux qui peuvent se réjouir, car le prochain arrivage proviendra de la N64 et sera une fois de plus signé Rare. En effet, il s'agit de Banjo-Tooie !

En attendant le retour de Yooka et Laylee dans Yooka-Replaylee du côté de Playtonic (fondé par des anciens de Rare pour rappel), il va donc être possible de jouer à Banjo-Tooie sur Switch via le Nintendo Switch Online + Pack additionnel à partir du vendredi 25 octobre. Il s'agit de la suite de Banjo-Kazooie, qui avait été ajouté en janvier 2022, permettant toujours de les incarner, ainsi que le chaman Mumbo Jumbo.

Si vous souhaitez vous abonner au NSO + Pack additionnel, l'abonnement de 12 mois est vendu 39,99 € via Amazon.

