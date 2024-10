Switch 2 : une manette culte excite les fans, bientôt une grosse annonce pour le Nintendo Switch Online ?

Les fans n'en peuvent plus d'attendre pour découvrir la prochaine console de Nintendo qui succédera à la Switch. Le constructeur japonais garde le mystère, mais les rumeurs vont bon train et nous devrions avoir droit à une sorte de Switch 2/Pro plus puissante, avec quelques améliorations, mais sans grosse révolution. Cependant, des internautes ont fait une découverte intéressante.

Sur le forum Famiboard, un certain LuigiBlood a découvert des éléments laissant penser que Nintendo concevrait une nouvelle manette de... GameCube. Un autre internaute, LiC, a surenchéri en dénichant un circuit électronique correspondant à ce même type de manette. Chose amusante, cette manette embarquerait un moteur de vibrations TRW1230, le même que dans les vieilles manettes GameCube et qui a été réutilisé pour la manette Nintendo 64 pour joueur aux titres rétro du Nintendo Switch Online.

Il ne s'agit cependant pas de la même manette, et les internautes ont plusieurs théories. Nintendo pourrait simplement proposer une nouvelle manette GabeCube compatible avec la Switch 2/Pro pour les fans de Super Smash Bros. Ultimate qui s'amusent sur le même modèle depuis Super Smash Bros. Melee. Cependant, la manette GameCube relancée pour la Switch dispose d'un port USB-C très moderne, elle devrait être compatible avec la prochaine console de Nintendo.

Une autre théorie est bien plus intéressante. Cette nouvelle manette aurait comme nom de code LDOL, en référence à L-Classics Dolphin, laissant supposer qu'il s'agirait d'une manette GameCube pour jouer aux jeux du Nintendo Switch Online ! Pour rappel, les abonnés au service de Nintendo ont déjà accès à des jeux NES, Super NES et Game Boy, tandis que ceux optant pour le Pack additionnel ont droit à des jeux Game Boy Advance, Nintendo 64 et SEGA Mega Drive. Avec une Switch 2/Pro plus puissante, les fans rêvent de retrouver les jeux de la GameCube sur le Nintendo Switch Online, cette nouvelle manette serait l'accessoire idéal.

Pour rappel, Nintendo organisera dans les prochains jours un playstest pour « une nouvelle fonction en ligne » Nintendo Switch Online. Y a-t-il un lien ? Mystère. En attendant d'en savoir davantage, vous pouvez retrouver la manette HORI Battle Pad aux couleurs de The Legend of Zelda pour Switch à 24,95 € sur Amazon.

