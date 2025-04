Switch 2 : finalement une bonne nouvelle pour la manette GameCube ?

Vous commencez à le savoir, la Switch 2 sortira au début du mois de juin partout dans le monde, en compagnie de Mario Kart World, mais les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel pourront découvrir des jeux GameCube sur Switch 2, à commencer par The Legend of Zelda: The Wind Waker, SoulCalibur II et F-ZERO GX. Comme à son habitude, Nintendo propose sur sa boutique officielle une manette pour profiter de ces titres comme à l'époque. Cependant, le constructeur japonais avait précisé que la manette GameCube sera « uniquement compatible avec Nintendo GameCube: Nintendo Classics ».

Une déception pour les joueurs qui comptaient utiliser cette manette culte sur d'autres jeux Switch 2, mais finalement, Nintendo revient sur ses propos. Interrogé par Nintendo Life, le constructeur déclare désormais :

La manette Nintendo GameCube est conçue pour jouer à la collection Nintendo GameCube: Nintendo Classics et constitue un moyen optionnel de jouer à ces jeux. Comme elle ne possède pas tous les boutons et fonctionnalités des autres manettes compatibles avec la console Nintendo Switch 2, des problèmes peuvent survenir lors de l'utilisation d'autres jeux. La manette Nintendo GameCube est uniquement compatible avec la Nintendo Switch 2 et n'est pas compatible avec la Nintendo Switch.

Finalement, la manette GameCube pour Switch 2 fonctionnera de la même manière que les autres manettes rétro : elle est pensée pour les jeux Nintendo Classics, mais elle pourra être utilisée sur d'autres titres, à condition que les boutons correspondent. Si la manette NES est très limitée, il y a moyen de s'amuser avec les manettes de SNES, N64 et Mega Drive sur un paquet de jeux, la manette GameCube suivra ce principe, mais uniquement sur Switch 2.

Vous pouvez vous abonner au Nintendo Switch Online + Pack additionnel contre 39,99 € pour un an via Amazon, Cdiscount et Fnac.