Capcom Platinum Titles : Monster Hunter Wilds déjà dans le Top 10 des jeux les plus vendus, devant de gros Resident Evil

Capcom met régulièrement à jour sa liste des Platinum Titles, des jeux vidéo qui se sont vendus à au moins un million d'exemplaires. Un bon moyen de suivre l'évolution du succès de certains titres, à l'instar de Devil May Cry 5 qui a dépassé les 10 millions de ventes en juin dernier, tout comme Resident Evil 4. Le studio japonais avait déjà partagé quelques chiffres intéressants en mai dernier, qui ont évolué depuis.

Monster Hunter reste la licence reine de Capcom





La grosse nouveauté, c'est bien sûr Monster Hunter Wilds qui débarque à la huitième place du Top 10 avec 10,5 millions de ventes, devançant déjà DMC 5. Monster Hunter: World cumule quant à lui 28,8 millions de copies vendues grâce à l'Iceborne Master Edition, Monster Hunter Rise compte 17,5 millions de ventes.

Les Resident Evil séduisent de nouveaux fans





Du côté des zombies, Resident Evil 2 Remake reste l'opus le plus vendu avec 15,80 millions de copies écoulées, mais il est talonné par Resident Evil 7: Biohazard (15,40 millions de ventes) et Resident Evil Village (12,2 millions de ventes). Resident Evil 4 Remake enregistre 10,60 millions de copies vendues, contre 10,2 millions pour Resident Evil 3 Remake, qui franchit ainsi un gros palier symbolique.

Quels sont les jeux les plus vendus de Capcom ?





Voici le Top 20 des jeux les plus vendus de Capcom, en date du 30 juin 2025 :

Monster Hunter: World : 21,7 millions (avec Iceborne Master Edition : 28,8 millions) ; Monster Hunter Rise : 17,5 millions ; Resident Evil 2 Remake : 15,8 millions ; Monster Hunter World: Iceborne : 15,4 millions ; Resident Evil 7: Biohazard : 15,4 millions ; Resident Evil Village : 12,2 millions ; Resident Evil 4 Remake : 10,6 millions ; Monster Hunter Wilds : 10,5 millions ; Devil May Cry 5 : 10,5 millions ; Resident Evil 3 Remake : 10,2 millions ; Monster Hunter Rise: Sunbreak: 10,2 millions ; Resident Evil 5 : 9,7 millions ; Resident Evil 6 : 9,7 millions ; Street Fighter V : 7,8 millions ; Street Fighter II : 6,30 millions ; Street Fighter 6 : 5,2 millions ; Monster Hunter Generations Ultimate : 5,10 millions ; Resident Evil 2 : 4,96 millions ; Monster Hunter Freedom 3 : 4,90 millions ; Resident Evil Rebirth : 4,80 millions.





À ce train-là, Monster Hunter Wilds est bien parti pour se hisser tout en haut du classement.