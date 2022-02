Capcom met à jour sa liste de Platinum Titles, Monster Hunter et Resident Evil sont rois

Capcom avait dévoilé dès la semaine dernière son dernier bilan financier. Le studio japonais se frotte les mains, les chiffres sont dans le vert, il peut compter sur les franchises Monster Hunter et Resident Evil pour rapporter un paquet d'argent. Mais en parallèle, Capcom met à jour sa liste de Platinum Titles.

Et mine de rien, la liste est longue, elle concerne pour rappel tous les jeux du studio qui ont atteint au moins un million d'exemplaires vendus. Le top 10 ne change pas beaucoup, mais il montre que Monster Hunter: World et Resident Evil 7: Biohazard peuvent prochainement être détrônés, le remake de RE2 n'est pas loin et Resident Evil Village s'invite doucement, mais sûrement à la fête :

1 - Monster Hunter: World - 10,7 millions de copies vendues ;

- 10,7 millions de copies vendues ; 2 - Resident Evil 7: Biohazard - 10,6 millions de copies vendues ;

- 10,6 millions de copies vendues ; 3 - Resident Evil 2 - 9,3 millions de copies vendues ;

- 9,3 millions de copies vendues ; 4 - Monster Hunter World: Iceborne - 8,8 millions de copies vendues ;

- 8,8 millions de copies vendues ; 5 - Resident Evil 5 - 8,1 millions de copies vendues ;

- 8,1 millions de copies vendues ; 6 - Resident Evil 6 - 8,1 millions de copies vendues ;

- 8,1 millions de copies vendues ; 7 - Monster Hunter Rise - 7,7 millions de copies vendues ;

- 7,7 millions de copies vendues ; 8 - Street Fighter II - 6,3 millions de copies vendues ;

- 6,3 millions de copies vendues ; 9 - Street Fighter V - 6,1 millions de copies vendues ;

- 6,1 millions de copies vendues ; 10 - Resident Evil Village - 5,7 millions de copies vendues.

Outre les MH et les RE, deux épisodes de la franchise SF sont dans le top 10, et justement, Capcom célèbrera les 35 ans de Street Fighter cette année, les fans croisent les doigts pour avoir droit à un nouveau jeu de combat, qui aurait sa place ici, si la qualité est au rendez-vous. Vous pouvez retrouver Street Fighter 30th Anniversary Collection à 17,99 € sur Amazon.