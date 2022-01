Capcom : 5,7 millions de copies distribuées pour Resident Evil Village

Comme plusieurs studios, Capcom dévoile cette semaine son dernier bilan financier, et le studio nippon se porte bien. Le studio enregistre des revenus en hausse de 35 % pour ce second trimestre par rapport à l'année dernière, avec 88,1 milliards de yens (683 millions d'euros) de revenus.

Capcom se repose sur deux franchises qui cartonnent encore et toujours, à savoir Resident Evil et Monster Hunter. Le studio l'avait déjà annoncé à demi-mot avec sa liste de Platinum Titles, mais Resident Evil 7: Biohazard a dépassé les 10 millions d'exemplaires distribués. Sa suite, Resident Evil Village, compte désormais 5,7 millions de copies distribuées, c'est un million de plus qu'en septembre dernier. Du côté de la chasse aux gros monstres, Capcom rappelle là encore qu'il a distribué plus de huit millions d'exemplaires de Monster Hunter Rise, tandis que Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin a été distribué à 1,4 million d'exemplaires. Le titre est pour rappel sorti en juillet dernier sur Nintendo Switch et PC.

Capcom ne semble pas connaître la crise, et c'est tant mieux pour lui. Le studio célèbrera pour rappel cette année les 35 ans de sa franchise Street Fighter, de quoi ravir les fans et les investisseurs. Vous pouvez retrouver Resident Evil Village à 49,79 € chez Gamesplanet.