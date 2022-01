Monster Hunter Rise : 8 millions de copies distribuées sur PC et Switch

Capcom a de quoi se frotter les mains, la franchise Monster Hunter est plus populaire que jamais. Monster Hunter: World, combiné à son extension Iceborne, est le titre de la licence le plus vendu, et le studio compte désormais sur Monster Hunter Rise pour peut-être battre ce record. En tout cas, il est bien parti.

Le jeu a été lancé l'année dernière sur Nintendo Switch, et il cumulait 7,5 millions d'exemplaires distribués en novembre 2021. Depuis, Monster Hunter Rise est sorti sur PC, via Steam, et Capcom annonce aujourd'hui qu'il a distribué plus de 8 millions de copies du jeu, sur ordinateurs et Switch. Merci le PC, le studio compte de plus en plus sur cette plateforme pour ses futures ventes.

Et bien évidemment, cela va continuer à grimper, avec les prochains soldes sur Steam, mais également avec le lancement l'été prochain de Sunbreak, une extension déjà très attendue par les joueurs. Vous pouvez retrouver Monster Hunter Rise à 47,99 € chez Gamesplanet.

