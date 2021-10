Monster Hunter : 20 millions de copies distribuées pour MH: World et 7,5 millions pour MH: Rise

Jusqu'ici une franchise un peu de niche, Monster Hunter a fait sensation en début d'année 2018 avec l'opus sous-titré World, sorti alors sur PlayStation 4 et Xbox One, puis quelques mois après sur ordinateurs. Un titre qui s'est vite très bien vendu, et qui continue de séduire les joueurs. Aujourd'hui, Capcom dévoile un impressionnant chiffre.

Monster Hunter: World a en effet été distribué à plus de 20 millions d'exemplaires sur ordinateurs et consoles de salon. Cela prend en compte les copies physiques envoyées aux revendeurs et les versions dématérialisées vendues. Pour atteindre un tel chiffre, Capcom regroupe les exemplaires de Monster Hunter: World et de Monster Hunter World: Iceborne Master Edition, incluant le jeu et l'extension. C'est bien sûr le titre le plus vendu du studio japonais, devançant de loin Resident Evil 7: Biohazard et Resident Evil 5.

Capcom en profite pour annoncer que Monster Hunter Rise a dépassé les 7,5 millions de copies vendues, le titre étant pour rappel toujours exclusif à la Nintendo Switch, la version PC n'arrivera qu'en début d'année prochaine. Le studio nippon compte bien capitaliser au maximum sur cette franchise, avec notamment le lancement de l'extension Sunbreak attendue dans le courant de l'été 2022. Vous pouvez retrouver Monster Hunter Rise à 44,99 € sur Amazon.