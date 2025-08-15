Mafia: The Old Country, un premier chiffre de ventes dévoilé

La saga Mafia a fait son grand retour au début du mois avec un quatrième volet qui fait office de préquelle, nous ramenant aux origines de pègre sicilienne. Un titre édité par 2K Games et développé par Hangar 13 qui abandonne la structure en monde ouvert pour une aventure plus narrative. Résultat : un prix plus doux et quand même de bonnes notes.

Combien de ventes pour Mafia: The Old Country ?





Si les studios n'ont pas communiqué de manière officielle sur le succès du jeu, Sensor Tower dévoile une estimation des ventes de Mafia: The Old Country. Un chiffre à prendre avec des pincettes, mais qui s'approche sans aucun doute des ventes réelles. Selon les informations de Sensor Tower, Mafia: The Old Country se serait vendu à 800 000 exemplaires après quatre jours, principalement sur la console de Sony. La PS5 représenterait en effet 48,67 % des ventes, contre 37,86 % sur PC (Steam) et 13,47 % seulement sur Xbox Series X|S.

Où acheter Mafia: The Old Country ?





Cela fait maintenant une semaine que Mafia: The Old Country, le titre devrait sans doute attendre le million d'exemplaires vendus dans les prochains jours. Espérons que 2K Games communique officiellement sur les ventes à cette occasion. Vous pouvez acheter Mafia: The Old Country à partir de 42,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Leclerc et Gamesplanet.