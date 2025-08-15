Call of Duty: Black Ops 7, date de sortie, version Switch 2, éditions physiques, un leaker dévoile un tas d'infos

Lors du Xbox Games Showcase 2025 en juin dernier, Activision a officialisé Call of Duty: Black Ops 7 avec un teaser. Le titre est développé par Treyarch et Raven Software, qui ont pourtant sorti CoD: BO 6 l'année dernière. Nous avons rendez-vous la semaine prochaine à la gamescom 2025 pour en apprendre davantage, mais voilà que des informations viennent de fuiter.

Quand sortira Call of Duty: Black Ops 7 ?





C'est encore une fois billbil-kun de Dealabs qui partage des détails croustillants sur le FPS d'Activision. Selon les informations du leaker, la date de sortie de Call of Duty: Black Ops 7 serait fixée au 14 novembre 2025 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Activision a déjà confirmé ces plateformes et cette date avait déjà été dévoilée par TheGhostHope, ne laissant plus trop de place au doute.

Call of Duty: Black Ops 7 aura-t-il des versions physiques ?





Par ailleurs, Microsoft compterait proposer des éditions physiques de Call of Duty: Black Ops 7 pour Xbox Series X, Xbox One, PS4 et PlayStation 5, avec le jeu sur un disque. Le constructeur a tendance à bouder les éditions physiques ou à simplement glisser un code de téléchargement dans la boîte, c'est donc rassurant !

Call of Duty: Black Ops 7 sortira-t-il sur Switch 2 ?





Enfin, billbil-kun évoque un sujet brûlant : la possibilité d'une version Switch 2 de Call of Duty: Black Ops 7. Les consoles de Nintendo n'accueillent plus d'épisodes de la franchise depuis de longues années, pourtant, Microsoft avait signé un engagement de 10 ans pour porter les Call of Duty sur les consoles du constructeur japonais. Des portages day one et sans contenu au rabais, qui plus est. Selon les informations de billbil-kun, « Call of Duty: Black Ops 7 ne sera pas disponible sur Nintendo Switch 2 lors de son lancement cette année ».

Une déception qui n'est pas forcément étonnante. La Switch 2 est une console toute récente et CoD: BO 7 est sans doute en conception depuis de très longs mois. Les studios d'Activision n'ont visiblement pas eu de kit de développement à temps, d'où l'absence de version Switch 2 au lancement en fin d'année. Les fans sont en droit d'espérer un portage avec quelques mois de retard et surtout à des versions Switch 2 day one des opus de 2026 et 2027. À moins que Microsoft ne respecte pas son contrat, signé dans le cadre du rachat d'Activision-Blizzard.

Xbox n'a pas encore officialisé ces informations, qui sont donc à prendre avec des pincettes. Tout cela devrait être officialisé lors de la gamescom: Opening Night Live 2025, qui débutera à 20h00 ce mardi 19 août. En attendant, vous pouvez retrouver Call of Duty: Black Ops 6 à 62,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc.

