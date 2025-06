Call of Duty : le prochain jeu vient d'être dévoilé et c'est une grosse surprise !

Le Xbox Games Showcase 2025 s'est terminé avec un inévitable « one more thing » de la part de Phil Spencer. Le constructeur n'allait évidemment pas terminer sa présentation estivale annuelle sans parler de Call of Duty, le prochain opus de la saga vient d'être officialisé avec un premier teaser :

Pour la deuxième année consécutive, si le jeu sort bien cette année, nous allons avoir droit à du Black Ops ! Eh oui, alors que Treyarch et Raven Software ont accouché de Call of Duty: Black Ops 6 en novembre dernier, Microsoft et Activision dévoilent aujourd'hui Call of Duty: Black Ops 7. Il faut se contenter d'un simple teaser, mettant en scène l'acteur Milo Ventimiglia, bien connu pour son rôle de Peter Petrelli dans la série Heroes. CoD: BO 7 nous propulsera en 2035 aux côtés de David Mason, le fils d'Alex, dirigeant une nouvelle équipe Black Ops chargée d'arrêter « un ennemi manipulateur qui utilise la peur comme arme par-dessus tout. ».

Pour l'instant, aucune autre information n'a été dévoilée, mais Activision nous donne rendez-vous cet été pour en apprendre davantage. Call of Duty: Black Ops 7 sortira à une date inconnue, sur PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 et dans le Game Pass.