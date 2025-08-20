Marvel’s Deadpool VR : Mojo transforme la VR en téléréalité sanglante et se trouve une date de sortie

Lors de l’Opening Night Live de la gamescom 2025, Twisted Pixel et Meta ont levé le voile sur une nouvelle bande-annonce de Marvel’s Deadpool VR. Le jeu, développé Twisted Pixel en partenariat avec Marvel Games et Oculus Studios, sortira le 18 novembre prochain, exclusivement sur Meta Quest 3 et 3S. Une annonce qui confirme ce que beaucoup attendaient : Deadpool débarque bel et bien en réalité virtuelle, et il ne compte pas faire dans la finesse.

La vidéo diffusée hier soir nous plonge directement dans le chaos caractéristique du personnage. Fidèle à lui-même, Deadpool débarque brutalement sur Mojoworld, territoire de l’extravagant Mojo, incarné par John Leguizamo. Producteur obèse et mégalomane à la tête d’un empire de streaming intergalactique, Mojo confie à notre anti-héros préféré un contrat “parfaitement légal” : recruter de force certains des super-vilains Marvel les plus redoutables pour les transformer en candidats d’un show sanglant. Parmi les figures déjà confirmées, nous retrouvons Méphisto, Lady Deathstrike, Omega Red et le colossal Ultimo.

Le trailer insiste sur le dynamisme de l’action. Les déplacements paraissent nerveux, avec des séquences de parkour où Deadpool court sur les murs, bondit dans tous les sens et enchaîne les acrobaties. Le tout s’accompagne de combats brutaux où les armes blanches et à feu se mélangent sans retenue, dans un festival gore qui assume totalement son côté grand-guignolesque. La mise en scène, rythmée et exagérée, nous rappelle constamment que rien n’est pris au sérieux. Deadpool commente l’action, interpelle le joueur et détourne même les moments les plus violents pour y glisser une réplique absurde.

Cette approche méta semble particulièrement bien pensée pour la VR. Depuis toujours, Deadpool brise le quatrième mur et parle à son public ; ici, il s’adresse directement à nous, et le casque accentue cette proximité. On a réellement l’impression d’être enfermé dans sa tête, une idée qui colle parfaitement à l’esprit du personnage et pourrait renforcer l’immersion.

L’autre élément marquant de cette présentation concerne les armes dites “Mojo-fisées”. En remplissant une jauge spéciale, Deadpool peut déclencher des versions revisitées d’armes iconiques de l’univers Marvel, comme un marteau Mojo-nir ou des cartes explosives inspirées de Gambit. Chaque activation s’accompagne d’un morceau sous licence, ce qui transforme les affrontements en séquences rythmées où la musique souligne le délire visuel. L’idée est amusante et donne une identité particulière au gameplay, même si nous restons curieux de voir si cette mécanique pourra tenir sur la longueur sans tomber dans la répétition.

Avec cette nouvelle bande-annonce, Twisted Pixel et Meta affichent clairement leur intention : proposer une expérience VR différente de ce que l’on trouve actuellement sur Quest. Là où Batman: Arkham Shadow joue la carte de l’atmosphère sombre et de l’infiltration, et où Asgard’s Wrath 2 mise sur l’aventure épique et la profondeur, Deadpool VR se présente comme un défouloir pop-culture, bourré de références et d’humour noir. C’est un parti pris assumé, et probablement une manière pour Meta d’élargir son audience en misant sur un personnage qui a déjà conquis le grand public au cinéma.

Reste à voir si cette énergie débridée tiendra la distance. La VR exige un équilibre entre intensité et confort, et il faudra que Twisted Pixel évite deux écueils : la lassitude liée à des combats trop répétitifs et la saturation humoristique, surtout avec un personnage qui ne s’arrête jamais de parler. Pour l’instant, le trailer laisse entrevoir un spectacle généreux et décalé, mais il faudra attendre la prise en main pour juger si la promesse se concrétise pleinement.

Marvel’s Deadpool VR sortira le 18 novembre 2025, exclusivement sur Meta Quest 3 et 3S, au prix de 49,99 dollars. Le jeu est déjà disponible en wishlist sur le Meta Horizon Store

