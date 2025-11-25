Actualité
pack logitech g29 driving force jeu gran turis

BON PLAN : le volant + pédalier G29 avec un gros jeu de course PS5 à prix cassé

Source: Cdiscount

Si vous voulez découvrir les joies du sim racing, voici quelques offres très intéressantes sur le Logitech G G29, seul ou en bundle.

Les offres du Black Friday 2025 continuent de pleuvoir, c'est le moment idéal pour se faire plaisir sans se ruiner. Les PlayStation 5 sont toujours en promotion chez plusieurs revendeurs, mais si vous avez déjà une console de salon, il est temps de s'intéresser aux périphériques. Si vous aimez les jeux de course orientés simulation, voici un volant indispensable à prix cassé.

pack ps5 gran turismo 7 volant logitech g29

De belles offres sur le volant G29

Le Logitech G29 profite de belles réductions sur Amazon, Cdiscount et Fnac, seul ou en bundle. Le volant, accompagné de son pédalier, est en effet proposé en pack avec Gran Turismo 7 sur PS5, un levier de vitesse ou un casque Astro A10 Gen 2. Voici les offres :

