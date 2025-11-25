BON PLAN : le volant + pédalier G29 avec un gros jeu de course PS5 à prix cassé

BON PLAN : le volant + pédalier G29 avec un gros jeu de course PS5 à prix cassépar Amaury M.
Si vous voulez découvrir les joies du sim racing, voici quelques offres très intéressantes sur le Logitech G G29, seul ou en bundle.
Les offres du Black Friday 2025 continuent de pleuvoir, c'est le moment idéal pour se faire plaisir sans se ruiner. Les PlayStation 5 sont toujours en promotion chez plusieurs revendeurs, mais si vous avez déjà une console de salon, il est temps de s'intéresser aux périphériques. Si vous aimez les jeux de course orientés simulation, voici un volant indispensable à prix cassé.
De belles offres sur le volant G29
Le Logitech G29 profite de belles réductions sur Amazon, Cdiscount et Fnac, seul ou en bundle. Le volant, accompagné de son pédalier, est en effet proposé en pack avec Gran Turismo 7 sur PS5, un levier de vitesse ou un casque Astro A10 Gen 2. Voici les offres :
- Logitech G G29 Driving Force (PlayStation, volant + pédalier) à 174,49 € sur Amazon ;
- Logitech G G29 Driving Force (PlayStation, volant + pédalier + levier de vitesse) à 204,30 € sur Amazon ;
- Logitech G G29 Driving Force (PlayStation, volant + pédalier) + Casque Astro A10 Gen 2) à 199,99 € à la Fnac ;
- Logitech G G29 Driving Force (PlayStation, volant + pédalier) + Gran Turismo 7 (PS5) à 189,99 € sur Cdiscount ;
- Logitech G G29 Driving Force (PlayStation, volant + pédalier + levier de vitesse) + Gran Turismo 7 (PS5) à 209,99 € sur Cdiscount.
