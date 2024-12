BON PLAN : 100 € de réduction sur ce pack avec un volant, un pédalier et un moniteur 32" 165 Hz

Si vous voulez découvrir les joies du sim racing, que ce soit sur PC ou en branchant un écran à votre Xbox Series X|S ou Xbox One, voici le bundle idéal pour s'essayer aux courses automobiles virtuelles. Grosbill propose un pack avec un volant, un pédalier et un moniteur 32 pouces avec 100 € de réduction.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur le bundle avec le Logitech G920 et le Gigabyte G32Q à 349,90 € :

Si vous êtes un fan de courses automobiles et que vous cherchez à améliorer votre expérience de jeu, le kit Logitech G920 Volant et Pédalier est un must-have. Conçu spécialement pour le Simracing, ce pack est composé du volant G920 et du pédalier assorti. Avec ces deux périphériques haut de gamme, vous allez vivre des sensations de conduite réalistes et immersives.

Volant G920 : précision et réactivité maximales





Le volant G920 de Logitech a été conçu avec les dernières technologies pour vous offrir des performances exceptionnelles. Grâce à ses capteurs de direction et de rotation, vous ressentirez chaque virage et chaque changement de vitesse avec une précision impressionnante. De plus, la fonction de retour de force vous permettra de ressentir les effets de la route et de réagir rapidement aux obstacles.

Pédalier assorti pour une expérience complète





Avec le pédalier assorti au volant G920, vous allez pouvoir contrôler l'accélération, le freinage et l'embrayage de manière réaliste et fluide. Les pédales sont ajustables pour s'adapter à votre position de conduite et le revêtement antidérapant vous offre une adhérence optimale pour des performances de course impeccables.

Moniteur Gigabyte G32Q A : immersion totale





Le moniteur Gigabyte G32Q A est le complément parfait pour votre kit de périphériques Simracing. Avec son taux de rafraîchissement de 165 Hz, vous allez profiter d'une qualité d'image exceptionnelle et d'une fluidité parfaite pour une immersion totale dans vos jeux de course préférés. L'écran de 32 pouces VA offre également un grand champ de vision pour une expérience de jeu encore plus réaliste.

Avantages clés du kit Logitech G920 Volant et Moniteur Gigabyte G32Q A :





Précision et réactivité maximales du volant G920 pour des sensations de conduite réalistes

Pédalier assorti pour un contrôle fluide et réaliste des commandes

Moniteur Gigabyte G32Q A pour une immersion totale avec sa haute résolution et son taux de rafraîchissement élevé

Ne cherchez plus, le kit Logitech G920 Volant et Pédalier accompagné du moniteur Gigabyte G32Q A est le choix idéal pour tous les passionnés de Simracing à la recherche d'une expérience de jeu de haute qualité. Ajoutez-le à votre panier dès maintenant et vivez des courses virtuelles encore plus intenses et réalistes.