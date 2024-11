Elden Ring: Shadow of the Erdtree, les fans ravis avec ce cadeau gratuit

Elden Ring: Shadow of the Erdtree aura marqué de nombreux joueurs au début de l'été, l'extension du jeu de rôle et d'action de FromSoftware est aussi excellente que le titre de base et elle comprend notamment une bande originale inédite, jusqu'ici absente des plateformes de streaming. C'est désormais chose réparée.

Bandai Namco vient de publier la bande originale d'Elden Ring: Shadow of the Erdtree sur les plateformes de streaming, notamment Deezer, Spotify, YouTube Music et Amazon Music. Les fans peuvent ainsi écouter en boucle les 36 pistes de cette soundtrack, composées par Tsukasa Saitoh, Shoi Miyazawa, Yuka Kitamura, Yoshimi Kudo, Tai Tomisawa et Soma Tanizaki. Malheureusement, Bandai Namco n'a pas annoncé d'éditions physiques, il avait pour rappel publié la bande originale d'Elden Ring dans un coffret huit vinyles en édition limitée.

Si vous n'avez pas encore cédé aux sirènes de l'Action-RPG de Hidetaka Miyazaki, vous pouvez acheter Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition à partir de 49,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.

