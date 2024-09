Elden Ring: Shadow of the Erdtree, un sublime accessoire pour les joueurs dévoilé, les stocks fondent déjà

Elden Ring: Shadow of the Erdtree s'est imposé comme l'une des meilleures extensions jamais créées, recevant de meilleures notes que Cyberpunk 2077: Phantom Liberty et The Witcher 3: Wild Hunt - Blood and Wine. FromSoftware et Bandai Namco ont évidemment capitalisé sur ce contenu additionnel avec une édition complète d'Elden Ring et une édition collector.

Mais ce n'est pas terminé, Bandai Namco vient de lancer sur sa boutique en ligne un nouveau produit qui va séduire les joueurs PC. Ces derniers peuvent craquer pour le tapis de souris officiel XXL (30 x 90 cm) Elden Ring: Shadow of the Erdtree, arborant l'artwork de l'extension avec Messmer l'Empaleur, mais également un boîtier LED et un rétroéclairage RGB avec 14 modes d'éclairage. De quoi illuminer votre bureau pour mieux explorer le Royaume des ombres.

Le tapis de souris XXL officiel d'Elden Ring: Shadow of the Erdtree est disponible exclusivement sur le Bandai Namco Store contre 39,99 €. Il est actuellement en précommande et sera lancé le 30 octobre 2024, mais la boutique indique déjà qu' « il ne reste que quelques unités ». Vous pouvez sinon retrouver des tapis de souris moins onéreux (mais moins classes) sur Amazon.

