Elden Ring : de gros chiffres de ventes pour Nightreign et Shadow of the Erdtree

Sorti il y a maintenant plus de trois ans, Elden Ring a marqué tous les amateurs de jeux de rôle et d'action Souls-like, mais pas seulement. Le jeu de FromSoftware et Bandai Namco a dépassé cette frontière pour toucher un public bien plus vaste, Elden Ring compte 30 millions de joueurs dans le monde. C'est désormais une franchise, avec une extension (Shadow of the Erdtree) et un spin-off coopératif (Nightreign), un film live action est même en préproduction.

L'extension Shadow of the Erdtree est un gros succès





Aujourd'hui, l'éditeur Bandai Namco fait le point sur les ventes du jeu multijoueur et de l'extension du jeu solo. Disponible depuis maintenant un peu plus d'un an, l'extension Elden Ring: Shadow of the Erdtree s'est vendue à plus de 10 millions d'exemplaires, un tiers des joueurs ont donc craqué pour ce contenu additionnel pour explorer le Royaume des Ombres.

Le spin-off coopératif continue de se vendre, doucement





De son côté, Elden Ring Nightreign compte cinq millions d'exemplaires vendus. Le jeu multijoueur coopératif est sorti en mai dernier, il s'était écoulé à deux millions d'exemplaires en 24 heures, puis à 3,5 millions une semaine plus tard. Les ventes continuent de grimper doucement, mais sûrement, FromSoftware a bien peaufiné son jeu avec des mises à jour et rajoute même du contenu régulièrement.

Elden Ring bientôt sur Switch 2





De son côté, Elden Ring sera de retour en 2025 dans une Tarnished Edition sur Nintendo Switch 2, qui regroupera le jeu de base, l'extension Shadow of the Erdtree et du contenu bonus. Aucune date de sortie n'a été dévoilée, mais les ventes devraient encore grimper avec ce lancement !

