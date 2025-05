Elden Ring Nightreign nous montre ses gros boss dans la bande-annonce de lancement

Dans quelques jours, Bandai Namco et FromSoftware lanceront Elden Ring Nightreign, un jeu d'action et de survie coopératif qui nous permettra d'incarner des personnages devant survivre le jour et affronter des boss la nuit. Un spin-off au jeu solo, qui compte 30 millions de joueurs, les studios sont impatients et dévoilent dès aujourd'hui la bande-annonce de lancement :

Cette ultime vidéo avant la sortie officielle met l'accent sur les Nocturnes et les boss majeurs qu'ils devront affronter, avec notamment le Rôdeur qui prend la pose sous la pluie, le Gardien à tête d'aigle, Œil perçant et son arc, la Duchesse affublée de son masque devant les yeux et un mystérieux personnage équipé d'une lyre semblant invoquer des esprits. Côté boss, outre l'inévitable dragon, nous apercevons un centaure, un cerbère, un autre dragon plus petit (mais avec une gueule gigantesque) ou encore un lépidoptère accompagné d'un coléoptère.

Pour rappel, la date de sortie d'Elden Ring Nightreign est fixée au 30 mai 2025 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, vous pouvez précommander le jeu à partir de 35,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.

