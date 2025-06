Elden Ring Nightreign : encore un gros chiffre de ventes et une mise à jour qui va ravir les joueurs solo

La semaine dernière, FromSoftware et Bandai Namco sortaient Elden Ring Nightreign, un jeu multijoueur coopératif axé sur la survie et les combats de boss. Le titre s'est vendu à deux millions d'exemplaires lors de sa journée de lancement, un véritable succès commercial, mais les avis des joueurs étaient mitigés. Les développeurs ont alors promis des mises à jour, notamment pour équilibrer l'expérience en solo.

Heureusement, l'attente n'aura pas été trop longue, FromSoftware publie déjà la mise à jour 1.01.1 d'Elden Ring Nightreign. Ce patch rajoute ainsi la « Réanimation automatique en cas de défaite », qui permet aux joueurs de réapparaître une fois par combat face à un boss nocturne. Par ailleurs, la quantité de runes obtenues pendant une partie en solo est augmentée. Cette mise à jour augmente également le nombre de reliques de haute rareté obtenues en atteignant le troisième jour d'une Expédition.

Ce patch devrait enfin permettre aux joueurs de s'amuser un peu plus en solo dans Elden Ring Nightreign, en attendant un mode duo. Enfin, Bandai Namco et FromSoftware annoncent ce matin qu'Elden Ring Nightreign compte désormais 3,5 millions de ventes, les studios remercient tous les joueurs et rappellent que des DLC sont prévus, mais également des améliorations pour les combats contre les Seigneurs Nocturnes et donc le mode à deux joueurs.

