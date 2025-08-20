Xbox Game Pass : les autres ajouts d'août 2025 dévoilés, avec une réémergence des Locustes

Ce mardi, la deuxième vague d'ajouts mensuels auxquels les abonnés au PC/Xbox Game Pass vont pouvoir accéder a été dévoilée. Si la précédente était assez légère malgré la présence d'Assassin's Creed Mirage et la sortie surprise de Heretic + Hexen, il y a cette fois bien plus à se mettre sous la dent et pour tous les goûts. Forcément, nous y retrouvons Gears of War: Reloaded en day one et le plus calme Herdling. La présence de Persona 4 Golden fait également plaisir à voir, de quoi le faire découvrir avant l'arrivée future de Persona 4 Revival. Quant à Dragon Age: The Veilguard, c'est un moyen comme un autre pour Electronic Arts de rentabiliser son échec.

Vous trouverez donc ci-dessous le programme pour la fin août. Cette fois, ce sont cinq titres qui quitteront le service le 31 du mois, dont Borderlands 3. Avec sa suite sortant quelques jours plus tard, nous pouvons comprendre la logique.

Disponible aujourd'hui

Blacksmith Master (Game Preview) (PC) - Game Pass Ultimate et PC Game Pass

Gérez votre propre forge médiévale dans Blacksmith Master et supervisez chaque étape du processus : de l'extraction des minerais et des gemmes à la conception et la vente de vos créations. Fabriquez tout, des armes et armures aux outils et ustensiles de cuisine, afin de financer votre art et devenir le véritable Blacksmith Master.

Void/Breaker (PC) - Game Pass Ultimate et PC Game Pass

Piégé dans une boucle infinie par une IA impitoyable, vous êtes condamné à combattre, mourir et recommencer dans ce roguelite FPS survolté. Maîtrisez des fusillades ultra-nerveuses, des déplacements agiles et un système de modification d'armes révolutionnaire. Créez des synergies dévastatrices et exploitez la destruction de l'environnement pour survivre.

Bientôt disponibles

Goat Simulator Remastered (Xbox Series X|S) - 20 août - Désormais disponible dans le Game Pass Standard

Léchez, sautez et encornez tout ce qui bouge dans un monde ouvert chaotique où c'est vous qui fixez les règles. Profitez d'une physique délirante, de graphismes améliorés et des DLC cultes réunis dans une seule édition. Il est temps de saisir la vie par les cornes et de partir à l'aventure !

Persona 4 Golden (Cloud, Console et PC) - 20 août - Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard

Découvrez une aventure initiatique où le protagoniste et ses amis se lancent dans une enquête suite à une série de meurtres mystérieux. Le célèbre Persona 4 Golden promet des aventures inoubliables, des liens forts et des moments riches en émotions partagés avec vos compagnons.

Herdling (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 21 août - Game Pass Ultimate et PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass. Partez pour une grande expédition alpine accompagné d'un troupeau de créatures adorables. Gravissez les sentiers montagneux, affrontez des dangers mystérieux, surmontez des obstacles inattendus et percez le secret qui se cache au sommet.

Gears of War: Reloaded (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 26 août - Game Pass Ultimate et PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass. Développé par l'Unreal Engine, Gears of War: Reloaded est la version remasterisée du tout premier blockbuster Gears of War, entièrement optimisée pour les plateformes de nouvelle génération. Cette édition comprend tous les contenus sortis après le lancement du jeu original : un acte de campagne supplémentaire, des cartes multijoueur, ainsi que des personnages et éléments cosmétiques.

Dragon Age: The Veilguard (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 28 août - Game Pass Ultimate, PC Game Pass et EA Play

Dragon Age: The Veilguard arrive bientôt dans « The Play List », la collection de jeux disponibles via EA Play, inclus dans le Game Pass Ultimate & PC Game Pass. Unissez les Veilguard et défiez les dieux dans ce RPG solo immersif pour tenter de sauver un monde brisé.

Au cas où vous l'auriez manqué

Heretic + Hexen (Cloud, Console et PC) - Disponible dès maintenant - Disponible avec Game Pass Ultimate et PC Game Pass

Redécouvrez la réédition ultime de deux FPS sombres et magiques qui ont marqué le genre. Cette restauration améliorée permet à Heretic + Hexen de toucher aussi bien de nouveaux joueurs que les fans de longue date, avec une accessibilité étendue sur davantage de plateformes et de langues que jamais auparavant.

Avantages Xbox Game Pass Ultimate

Encore plus d'avantages avec le Game Pass Ultimate ! Retrouvez vos bonus exclusifs dans la section Game Pass de votre console, de l'application PC Xbox ou de l'appli mobile. De nouveaux avantages sont ajoutés régulièrement !

Delta Force: Immortal Supplies Bundle - Disponible dès maintenant

Prenez une longueur d'avance avec le pack Immortal Supplies et dominez le champ de bataille avec style ! Ce contenu bonus nécessite Delta Force pour être utilisé.

Phantasy Star Online 2 New Genesis : Bonus mensuel d'août pour les membres - Disponible dès maintenant

Les membres du Game Pass Ultimate reçoivent chaque mois un lot d'objets exclusifs pour Phantasy Star Online 2 New Genesis. En août, obtenez : 3 poupées N-Half Scape, 3 bonus de taux d'apparition d'objets rares N +100 % et 6 bonus d'EXP gagnée N +75 %. Ce contenu bonus nécessite Phantasy Star Online 2 New Genesis pour être utilisé.

Ils nous quittent le 31 août

Les jeux suivants quitteront bientôt le Game Pass : c'est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. N'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'une réduction réservée aux membres, allant jusqu'à 20 % sur l'achat de ces titres, pour continuer à en profiter même après leur retrait.