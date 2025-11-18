Xbox Game Pass : les autres ajouts de novembre 2025 dévoilés et des héros Marvel prêts à paraître en day one

Après l'arrivée de Call of Duty : Black Ops 7 dans le Game Pass la semaine dernière, c'est la prochaine vague d'ajouts qui fait parler d'elle. Y a-t-il du lourd pour conclure le mois et débuter décembre ? Les amateurs de jeux de course en monde ouvert pourront se réjouir avec la venue de The Crew Motorfest. Côté sorties en day one, Moonlighter 2: The Endless Vault fera ses débuts sur PC, tandis que l'ensemble des joueurs pourra affronter les vilains de Marvel Cosmic Invasion ! C'est une belle surprise il faut l'avouer.

Vous trouverez comme d'habitude ci-dessous le programme de ces deux prochaines semaines. Notons que parmi les cinq départs prévus le 30 se trouvent les deux Octopath Traveler, à peine un an et demi après leur arrivée. Et comme promis, le Club de Fortnite est désormais un avantage actif pour tous les abonnés Ultimate, sans donner leur donner le choix.

Club de Fortnite dans le Xbox Game Pass Ultimate !

Le Club de Fortnite est dès à présent disponible dans le Xbox Game Pass Ultimate. Les membres Xbox Game Pass Ultimate ont accès au Passe de combat actuel, au Passe OG, au Passe LEGO, ainsi qu'au Passe Musique. Et ce n'est pas tout : vous recevrez également 1 000 V-Bucks chaque mois tant que votre abonnement est actif.

Le Club de Fortnite comprend un avantage supplémentaire : le Rocket Pass Premium dans Rocket League ! Obtenez le Rocket Pass Premium pour la saison actuelle de Rocket League, ainsi que ceux des saisons suivantes tant que vous restez abonné. Avec le Rocket Pass Premium, vous débloquez la piste premium du Rocket Pass et toutes ses récompenses exclusives !

Bientôt disponibles

Moonlighter 2: The Endless Vault (Game Preview) (PC) - 19 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass. Plongez dans cet Action-RPG aux accents roguelike, une aventure placée sous le signe du renouveau. Menez une double vie : celle d'un aventurier intrépide et celle d'un marchand ingénieux. Explorez des dimensions colorées regorgeant de butin précieux et d'ennemis tenaces. Faites prospérer votre boutique, bricolez armes et gadgets, et laissez votre empreinte au sein d'une communauté hétéroclite de naufragés.

Kulebra and the Souls of Limbo (Cloud, Console et PC) - 19 novembre - Désormais disponible dans le Game Pass Premium

Un jeu d'aventure en papercraft où vous ferez la rencontre des nombreuses âmes, bonnes ou mauvaises, du Limbo, un lieu où les âmes rongées par leurs regrets sont condamnées à revivre la même journée en boucle.

Revenge of the Savage Planet (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 19 novembre - Désormais disponible dans le Game Pass Premium

Dans un futur bouleversé par la cupidité et les décisions stupides des corporations, vous avez été licencié et abandonné aux confins de l'espace, sans équipement ni sécurité. Explorez les moindres recoins, récupérez des dizaines d'améliorations et retournez chaque caillou extraterrestre pour vous venger de votre ancien employeur et regagner la Terre.

Monsters are Coming! Rock & Road (Console portable & PC) - 20 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Attention, les monstres arrivent ! Dans ce rogue-lite de survie sur roues, vous devez récolter des ressources et renforcer vos défenses pour protéger une ville en perpétuel mouvement contre des hordes incessantes. Améliorez votre progression, renforcez votre arsenal et tentez d'atteindre l'Arche. Êtes-vous prêt à affronter une armée d'ombres implacable ?

The Crew Motorfest (Cloud, Console et PC) - 20 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Le grand rendez-vous de la culture automobile s'installe dans l'un des plus beaux endroits de la planète : Hawaï. Participez à des activités de conduite palpitantes et choisissez votre façon de vous amuser parmi plus de 700 véhicules, voitures, motos, bateaux et même avions ! Bonne nouvelle : The Crew Motorfest entre dans sa troisième année de mises à jour gratuites, avec de nouvelles îles à explorer, des options de personnalisation, un outil de création de courses, du contenu NASCAR et bien plus.

Banishers: Ghosts of New Eden (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 25 novembre - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Un tout nouveau titre du studio DON'T NOD, à qui l'on doit Life is Strange et Vampyr. Plongez dans un Action-RPG narratif intime qui vous emmènera dans un voyage entre la vie et la mort, l'amour et le sacrifice.

Kill It With Fire! 2 (Cloud, Console et PC) - 25 novembre - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Combattez la menace arachnide en solo ou en coop dans la campagne complète. Menez la guerre contre les araignées à travers le temps et l'espace et éliminez jusqu'au dernier spécimen dans le multivers. Ou bien, changez de camp avec le mode Spider Hunt JcJ et incarnez l'arachnide pour la première fois !

Marvel Cosmic Invasion (Cloud, Console, Console portable et PC) - 1er décembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass. Une bataille cosmique vous attend ! Choisissez parmi 15 héros Marvel dans ce beat'em up d'action effréné pour affronter la redoutable Vague d'Annihilation. De New York aux tréfonds de la Zone Négative, l'avenir de l'univers Marvel se disputera aux confins des étoiles !

Lost Records: Bloom & Rage (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 2 décembre - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Par les créateurs de Life is Strange, embarquez pour une nouvelle aventure narrative. Filmez votre été 1995 et tissez des souvenirs inoubliables avec vos nouveaux amis. 27 ans plus tard, affrontez les sombres secrets qui vous ont poussés à ne plus jamais reparler de cet été fatidique...

Au cas où vous l'auriez manqué

Call of Duty: Black Ops 7 (Cloud, Console, Console portable et PC) - Disponible dès maintenant - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass. Dans Call of Duty: Black Ops 7, Treyarch et Raven Software proposent le Black Ops le plus ambitieux jamais créé. Formez votre escouade avec vos amis ou jouez en solo dans une Campagne en coop aussi palpitante qu'innovante. Maîtrisez un arsenal d'armes futuristes dans un multijoueur fidèle à l'ADN de Black Ops, qui offre 16 cartes 6v6 et deux cartes 20v20 dès le lancement. Et plongez dans le prochain chapitre sombre du mode Zombies, au cœur du Dark Aether.

Mises à jour et contenus additionnels

Halo Infinite - Operation: Infinite - Disponible dès aujourd'hui

Operation: Infinite propose une mission de grande ampleur, remplie de nouvelles options d'armures, d'améliorations de progression et bien plus. Profitez du double rang de carrière et de 2x points Spartan, récupérez 200 éléments de personnalisation inédits via l'Exchange, testez vos compétences dans une nouvelle rotation des saisons classées et découvrez une nouvelle carte Husky, juste à temps pour les Halodays.

Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory - Disponible dès aujourd'hui

Valley of Memory est une mise à jour gratuite d'Assassin's Creed Mirage, disponible dès aujourd'hui ! Explorez les déserts et les oasis d'AlUla, découvrez les secrets d'une famille mystérieuse et affrontez un gang de brigands impitoyables. Profitez d'un gameplay amélioré avec la rejouabilité des missions, un parkour plus fluide et de nouvelles options de personnalisation.

League of Legends - Jouez le nouveau champion Darkin, Zaahen - 19 novembre

Défiez la mort et renversez le cours du combat avec Zaahen, le seigneur de guerre Darkin qui devient inarrêtable au fur et à mesure que la bataille s'intensifie, même lorsque tout semble perdu. Débloquez instantanément le tout nouveau toplaner de League of Legends grâce au Xbox Game Pass, dès le 19 novembre.

Revenge of the Savage Planet - Mode Bingo Brawl - 19 novembre

Revenge of the Savage Planet s'enrichit avec encore plus de modes, de personnalisation et de façons de jouer ! Le jeu de base accueille un mode compétitif appelé Bingo Brawl, ainsi que de nombreuses options pour ajuster votre expérience grâce au Remix Mode, sans oublier de nouvelles combinaisons, des objets d'habitat et bien plus. Tellement de contenu ! Tellement de fun ! Attrapez un ami et lancez-vous. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?

Avantages en jeu

The First Descendant : Assemble Bundle (Cloud et Xbox Series X|S) - Disponible dès maintenant

Préparez-vous avec le Bundle Assemble ! Affichez votre style grâce à de superbes skins d'armes, de peintures éclatantes pour vos Descendants, de sprays dynamiques, d'un accessoire dorsal élégant, ainsi que de nouvelles options de maquillage stylées. Équipez-vous et plongez dans une action intense sur des champs de bataille tentaculaires !

Assassin's Creed Mirage : Guardian Pack (Cloud, Console et PC) - Disponible dès aujourd'hui

Protégez les secrets de la Première Civilisation enfouis sous le sable en vous habillant en gardien des anciens temples. Ce pack contient un costume et une skin de monture.

Ils nous quittent le 30 novembre

Les jeux suivants quitteront bientôt le Game Pass : c'est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. N'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'une réduction réservée aux membres, allant jusqu'à 20 % sur l'achat de ces titres, pour continuer à en profiter même après leur retrait.