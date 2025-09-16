Xbox Game Pass : les autres ajouts de septembre 2025 dévoilés, avec le retour d'un dieu du roguelike et un Call of Duty

Avec une rentrée bien chargée en nouveautés, la star du PC/Xbox Game Pass a été Hollow Knight: Silksong lors de la précédente vague d'ajouts, même s'il y avait d'autres productions intéressantes à ses côtés. Pour ces prochaines semaines, quoi de neuf ? Eh bien, Endless Legend 2 sur ordinateurs ainsi qu'un certain Sopa en day one. Après Call of Duty: WWII en juin dernier, ce sera au tour de Modern Warfare III d'être ajouté dès demain et les joueurs vont pouvoir de nouveau accéder à Hades premier du nom en attendant la 1.0 de sa suite. Pour rappel, il avait été retiré du catalogue à l'été 2022.

Notez qu'avec le Tokyo Game Show la semaine prochaine, nous ne sommes pas à l'abri d'annonces surprises, même si cela fait déjà beaucoup. En plus de ça, le Game Pass Core accueillera prochainement trois titres de plus, ce qui est toujours bon à prendre si vous n'optez pas pour l'offre Ultimate.

Vous trouverez donc ci-dessous le programme pour cette fin de mois et le début du suivant. Le 30, ce sera cette fois quatre jeux qui feront leurs valises, dont la trilogie des Ninja Gaiden... Avec l'arrivée du quatrième épisode, c'est vraiment dommage.

Call of Duty: Black Ops 7 - Bêta ouverte en accès anticipé dès le 2 octobre

Prenez en main un arsenal de pointe et prenez l'avantage grâce à la nouvelle génération de l'Omnimovement dans la bêta ouverte de Black Ops 7. Plongez dans de toutes nouvelles cartes multijoueurs 6v6 disponibles dès le lancement le 14 novembre, alliant un niveau inédit de fidélité visuelle à un design multijoueur repensé, pour l'expérience Black Ops la plus immersive jamais proposée.

La bêta de Black Ops 7 se déroulera du 2 au 8 octobre, avec un accès anticipé dès le 2 octobre pour les précommandes et les membres éligibles Game Pass.

Disponible aujourd'hui

RoadCraft (Cloud et Xbox Series X|S) - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard

À la suite de catastrophes naturelles, RoadCraft vous met au défi de reconstruire ce qui a été détruit. Prenez le contrôle d'une flotte de plus de 40 engins de chantier authentiques pour déblayer les débris, réparer routes et ponts et remettre en état les infrastructures essentielles. Affrontez des défis réalistes en solo ou en coop dans de vastes environnements dynamiques, façonnés par la destruction et la reconstruction.

Bientôt disponibles

Call of Duty: Modern Warfare III (Console) - 17 septembre - Désormais disponible dans le Game Pass Standard

Dans la suite directe du très acclamé Call of Duty: Modern Warfare II, le capitaine Price et la Task Force 141 affrontent une menace ultime. Le criminel de guerre ultranationaliste Vladimir Makarov étend son emprise à travers le monde, forçant la Task Force 141 à se battre comme jamais auparavant.

For the King II (Console) - 17 septembre - Désormais disponible dans le Game Pass Standard

Affrontez la reine tyrannique de Fahrul en solo ou jusqu'à quatre joueurs dans For the King II, la suite du RPG de plateau roguelite au tour par tour qui a connu un immense succès. Parviendrez-vous à percer le terrible secret de l'ancienne reine tant aimée ?

Overthrown (Game Preview) (Xbox Series X|S) - 17 septembre - Désormais disponible dans le Game Pass Standard

Soulevez et lancez tout ce qui vous tombe sous la main pour bâtir et gérer votre royaume dans ce city-builder chaotique jouable jusqu'à 6 en coop. Exploitez le pouvoir de votre couronne dévoreuse d'âmes pour combattre dans des affrontements inspirés de l'anime, cultiver vos terres, récolter des ressources et bien d'autres choses.

Deep Rock Galactic: Survivor (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 17 septembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Affrontez des hordes d'aliens mortels, minez des richesses et débloquez des améliorations puissantes pour survivre dans Deep Rock Galactic: Survivor ! Maniez l'arsenal complet d'armes et d'outils de Deep Rock Galactic dans ce survivor-like auto-shooter en solo. Un nain, seul face à toute la planète Hoxxes !

Frostpunk 2 (Cloud et Xbox Series X|S) - 18 septembre - Game Pass Ultimate

Déjà disponible sur PC Xbox et bientôt sur Xbox Series X|S et le Cloud Gaming (bêta) ! Incarnez un intendant et guidez votre cité à travers une cascade de calamités dans un monde post-apocalyptique glacé. Développez, agrandissez et faites prospérer votre ville dans ce jeu de survie sociétale situé 30 ans après qu'un blizzard cataclysmique a ravagé la Terre. Dans Frostpunk 2, vous devrez affronter non seulement l'hiver sans fin, mais aussi les puissantes factions qui observent chacun de vos choix depuis la salle du Conseil.

Wobbly Life (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 18 septembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Wobbly Life est un jeu en monde ouvert délirant, où la physique fait la loi. Jouez entre amis en ligne ou en coop locale avec des petits boulots déjantés, des mini-jeux et des missions scénarisées complètement loufoques. Gagnez de l'argent pour acheter vêtements, véhicules et maisons et partez explorer un immense Wobbly World rempli de surprises !

Hades (Cloud, Console et PC) - 19 septembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Hades fait son grand retour dans le Game Pass à l'occasion de son cinquième anniversaire ! Défiez le dieu des enfers et tentez de vous échapper du monde souterrain de la mythologie grecque dans ce rogue-like maintes fois récompensé. Maniez les pouvoirs et les armes mythiques de l'Olympe, renforcez vos capacités et découvrez peu à peu l'histoire à travers chaque tentative d'évasion unique.

Endless Legend 2 (Game Preview) (PC) - 22 septembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible sa sortie avec le Game Pass. Endless Legend 2 vous met aux commandes de votre peuple pour le mener à la victoire sur un monde en constante évolution. Dirigez des factions asymétriques menées par de puissants héros, bâtissez votre empire, manœuvrez dans la sphère politique et levez de grandes armées pour mener la guerre dans une course à la découverte des sombres secrets enfouis au cœur de la planète.

Peppa Pig: World Adventures (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 25 septembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

New York vous appelle... mais aussi Paris, l'Australie, Londres et bien d'autres destinations dans une grande aventure autour du monde ! Aux côtés de Peppa, préparez des pizzas en Italie, flânez sur Hollywood Boulevard, embarquez pour une croisière et vivez bien d'autres activités. Rencontrez de nouveaux personnages, relevez des quêtes amusantes et amusez-vous à personnaliser vos tenues avec une infinité d'accessoires !

Sworn (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 25 septembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Sworn est un rogue-like d'action coopératif jouable de 1 à 4 joueurs. Explorez et reconquérez Camelot tombée sous le joug d'un Arthur corrompu et de ses chevaliers de la Table ronde. Combinez les forces de vos personnages de manière inédite, maîtrisez vos compétences et devenez des chevaliers dignes d'affronter Arthur lui-même.

Visions of Mana (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 25 septembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Visions of Mana est le tout dernier opus de la série autour de l'épée sacrée et de la mana. Le protagoniste Val et son amie d'enfance Hinna, nouvelle Alm du Feu, se lancent dans un voyage vers l'Arbre de Mana. Explorez des champs emblématiques, vastes et colorés, peuplés de monstres aussi adorables que redoutables, et profitez de combats rapides et dynamiques en 3D grâce au pouvoir des Élémentaires. Au fil de leurs aventures et des compagnons rencontrés en route, Val et Hinna commencent à découvrir la véritable nature de leur monde.

Lara Croft and the Guardian of Light (Cloud, Console et PC) - 30 septembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Incarnez Lara Croft et son nouvel allié Totec, un guerrier maya et partez à la recherche de l'antique artefact connu sous le nom de Miroir de Fumée dans ce jeu d'action-aventure. Retrouvez tous les ingrédients qui ont fait la renommée de la franchise Tomb Raider : exploration et découverte, plateformes et énigmes, tout en ajoutant une progression des personnages, des combats nerveux et des mécaniques de coopération comme de compétition.

Sopa – Tale of the Stolen Potato (Cloud, Console et PC) - 7 octobre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass. Sopa est une aventure narrative touchante où Miho explore un monde de réalisme magique inspiré par l'Amérique latine. Parcourez des paysages enchanteurs, rencontrez des personnages hauts en couleur et rassemblez des ingrédients exotiques pour la soupe de grand-mère, en suivant les mystérieuses traces d'un voyageur légendaire d'autrefois...