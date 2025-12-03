Gran Turismo 7 : le Pack Puissance est prêt à faire chauffer la gomme et la carte bleue

Bande-annonce et prix du Pack Puissance





C'est ce jeudi 4 décembre à 3h00 que la mise à jour 1.65 SPEC III va être déployée, dont le contenu gratuit aura de quoi occuper les pilotes virtuels. En plus de ça, Polyphony Digital avait annoncé un Pack Puissance (Power Pack) payant, qui va donc voir le jour en même temps. Il sera disponible sur le PlayStation Store au prix de 29,99 €, ce qui risque d'en décourager certains, incluant tout de même 50 évènements répartis en 20 catégories, dont les courses de 24 heures, six voitures exclusives, l'IA GT Sophy 3.0 et 5 000 000 de crédits. Notez qu'il faudra avoir terminé le menu n° 9 Championnat : Parade Tokyo Highway pour que le voilier apparaisse sur la carte du monde et donne accès à ces nouveautés. De plus, seuls les joueurs sur PS5 peuvent en profiter.

Le contenu du Pack Puissance détaillé





Vous trouverez ci-dessous toutes les informations données sur le site officiel et des visuels en page suivante.

Format de course réaliste en session complète La caractéristique la plus marquante du Pack Puissance est la possibilité de participer à des sessions de course complètes, comme dans les sports mécaniques authentiques. Commencez par vous familiariser avec la voiture et le circuit lors des essais, réalisez votre meilleur temps lors des qualifications, puis participez à la course principale. Comme dans les courses réelles, chaque position compte, alors faites de votre mieux pour gagner ne serait-ce qu'une place avant d'atteindre la ligne d'arrivée. Une fois la course terminée, vous n'avez pas de seconde tentative, exactement comme dans les vraies courses. Au lieu des voitures de votre garage, vous participez à des courses au volant de voitures spéciales pour l'évènement. La difficulté varie selon le véhicule, alors choisissez judicieusement.

Essais : pendant cette session, il est essentiel de se familiariser avec la voiture et le circuit. C'est le moment aussi de prendre note des points forts des voitures rivales.

Qualifications : dans cette session, vous roulez sur le circuit dans un temps imparti afin d'enregistrer votre meilleur temps au tour. La clé réside dans la manière d'assurer un tour sans encombre alors que les voitures rivales roulent également sur la piste.

Course : le moment est venu de la course à proprement parler. Une fois la course lancée, affrontez les autres voitures sur la piste et tentez de terminer la course. Attention aux accidents ! Des batailles intenses pare-chocs contre pare-chocs avec l'IA Gran Turismo Sophy 3.0 Les voitures rivales sont contrôlées par Gran Turismo Sophy (GT Sophy), une IA de course née de la collaboration entre Polyphony Digital, Sony AI et Sony Interactive Entertainment (SIE). Le Pack Puissance inclut en exclusivité la dernière version, GT Sophy 3.0, qui offre le comportement IA le plus réaliste à ce jour et propose des batailles intenses, pare-chocs contre par-chocs, qui font de chaque tour un véritable défi. 50 nouveaux évènements à travers 20 catégories, dont des courses de 24 heures Le Pack Puissance ajoute 50 nouveaux évènements répartis en 20 catégories thématiques, inspirés des traditions automobiles du Japon, de l'Asie, de l'Europe et de l'Amérique, ainsi que des thèmes historiques, de la préparation et du Nürburgring. Vous voyagerez à travers le monde de la course en participant à toutes sortes d'évènements, des séries Monotype à des journées de course à grande échelle avec des voitures de Gr.1 et Gr.3, en passant par des défis d'endurance de 24 heures et des courses uniques et inhabituelles. Japon/Asie : Hachiroku 80's, Gran Turismo 300.

Europe : La GTI, GT ONE.

Amérique : Muscle car américaines, Coccinelle du désert.

Historique : Hakosuka '70s, Souvenirs du Gr.C.

Préparation : Bataille de préparation FF, Bataille de préparation 1 000 ch.

Nürburgring : Touriste - Nürburgring, Gr.3 - Nürburgring. Recevez des voitures spéciales uniquement disponibles dans le Pack Puissance ! En terminant une course, vous gagnez des étoiles en fonction de votre position à l'arrivée. En collectant ces étoiles, vous pouvez acheter divers bonus, notamment six voitures uniques spécialement préparées par Gran Turismo. Plus vous gagnez d'étoiles, plus vous pouvez ajouter de voitures à votre collection ! Ford Mustang 2015 American Racer

Nissan Skyline GT-R GP-Tuned (KPGC10)

Porsche 911 Turbo Rally (930)

Toyota AE86 Levin D-Tuned

Toyota Supra GT Road Car (JZA80)

Volkswagen Beetle 1966 Desert Racer

