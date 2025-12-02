Actualité Switch
Metroid Prime 4 Beyond Nintendo Switch 2 Edition 22 12 09 2025

Metroid Prime 4: Beyond, les tests sont là, voici les notes de la presse anglophone

Le nouveau jeu de Nintendo et Retro Studios est passé entre les mains de la presse spécialisée. Les notes sont parfois très bonnes, parfois plus mitigées.

Plus de huit ans après son annonce, Metroid Prime 4: Beyond va enfin sortir. Dévoilé à l'E3 2017, le titre édité par Nintendo a été rebooté et confié à Retro Studios, le développeur des précédents opus. Le jeu sort aussi bien sur Nintendo Switch que sur Switch 2. La presse anglophone l'a testé, et les notes sont bonnes, sans plus.

Quels sont les avis de la presse anglophone sur Metroid Prime 4: Beyond ?

Metroid Prime 4: Beyond propose une ambiance atypique et réussie, des environnements dépaysants, une histoire intéressante à suivre, des combats de boss palpitants et un level design très réussi. Cependant, certains testeurs soulignent des personnages secondaires assez mal écrits, des allers-retours agaçants, sans oublier des Pouvoirs psychiques pas très bien exécutés.

Metroid Prime 4 Beyond Nintendo Switch 2 Edition 11 12 09 2025

Quand sortira Metroid Prime 4: Beyond ?

La date de sortie de Metroid Prime 4: Beyond est fixée au 4 décembre 2025 sur Switch et Switch 2. Vous pouvez précommander le jeu à 44,16 € chez Leclerc.

Les notes de Metroid Prime 4: Beyond par la presse anglophone

Metroid Prime 4 Beyond preview vignette 03 04 2025

Metacritic (02/12/2025) - 80/100
Mots-clés
