Metroid Prime 4: Beyond, les tests sont là, voici les notes de la presse anglophone

Plus de huit ans après son annonce, Metroid Prime 4: Beyond va enfin sortir. Dévoilé à l'E3 2017, le titre édité par Nintendo a été rebooté et confié à Retro Studios, le développeur des précédents opus. Le jeu sort aussi bien sur Nintendo Switch que sur Switch 2. La presse anglophone l'a testé, et les notes sont bonnes, sans plus.

Quels sont les avis de la presse anglophone sur Metroid Prime 4: Beyond ?





Metroid Prime 4: Beyond propose une ambiance atypique et réussie, des environnements dépaysants, une histoire intéressante à suivre, des combats de boss palpitants et un level design très réussi. Cependant, certains testeurs soulignent des personnages secondaires assez mal écrits, des allers-retours agaçants, sans oublier des Pouvoirs psychiques pas très bien exécutés.

Quand sortira Metroid Prime 4: Beyond ?





La date de sortie de Metroid Prime 4: Beyond est fixée au 4 décembre 2025 sur Switch et Switch 2. Vous pouvez précommander le jeu à 44,16 € chez Leclerc.

Les notes de Metroid Prime 4: Beyond par la presse anglophone