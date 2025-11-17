Metroid Prime 4: Beyond, alliés de la Fédération, structure du monde et modes d'affichage, le plein de détails en vidéo

Framerate et résolution sur Switch 2





Nous sommes désormais à un peu plus de deux semaines du lancement de Metroid Prime 4: Beyond, un jeu qui se sera longuement fait attendre et verra enfin le jour sur Switch et Switch 2, tous les aperçus mis en ligne par Nintendo étant d'ailleurs tirés de cette version. C'est justement encore le cas d'une traditionnelle bande-annonce overview diffusée ces derniers jours, qui en montre nettement plus qu'auparavant et a fait suite à certains retours de la presse. Même après la surprenante vidéo de septembre qui avait introduit la moto Vai-O-La et une zone désertique plus ouverte, il y a de quoi être surpris, donc si vous jugez que vous en aviez déjà assez vu, il est peut-être préférable de ne pas regarder ces 6 bonnes minutes de contenu. Si tel est le cas, avant de partir, voici quelques informations techniques intéressantes concernant la Nintendo Switch 2 Edition :

Modes d'affichage

Qualité (TV) : 4K, 60 fps, HDR.

Qualité (Portable) : 1080p, 60 fps, HDR.

Performance (TV) : 1080p, 120 fps, HDR.

Performance (Portable) : 720p, 120 fps, HDR.

La Fédération en force





Les bases scénaristiques de l'intro du jeu sont donc reposées, avec Sylux attaquant un centre de recherche de la Fédération Galactique et Samus appelée en renfort. Sauf que le mystérieux artefact visible sur le logo va alors s'activer et transporter la chasseuse de prime sur la planète Viewros... ainsi que bien d'autres personnages. En effet, nous croiserons sur place des soldats de la Fédération, qui pourront combattre à nos côtés, à savoir Mackenzie avec ses lunettes jaunes, Tokabi, Vue-995, Duke et Armstrong. Comme vous pouvez le constater, ils disposeront de leur propre barre de vie, espérons qu'il ne s'agisse pas de faire du babysitting... Et, oui, ils parleront. D'ailleurs, certains retours ont été agacés des prises de parole du premier nommé. Comme Samus, leur objectif sera de s'échapper.

La planète Viewros se dévoile





Le désert et sa tour en plein milieu feront office de hub permettant d'atteindre les autres zones, dont la forêt luxuriante que nous avions découverte à l'époque. Il y aura donc au moins sept environnements distincts à explorer dans ce jeu d'aventure à la première personne, Nintendo n'étant toujours pas décidé à parler de FPS. Au passage, nous découvrons le nom de certains d'entre eux (ceux en anglais proviennent du site japonais) :

Vallée de Sol - Désert central ;

Jungle furieuse - Labyrinthe verdoyant ;

Forge Volt - Complexe sous la tempête ;

Ceinture de glace - Laboratoire gelé ;

Bassin ardent - Installation géothermique ;

« Great Mines » ;

« Chrono Tower ».

Les capacités de Samus





Comme dans les précédents épisodes, notre héroïne pourra scanner l'environnement à la recherche d'informations utiles via son Viseur d'analyse, tirer à l'aide de son Rayon d'énergie pouvant être chargé et lancer des missiles à tête chercheuse, sauter (était-ce nécessaire de le préciser ?), esquiver et utiliser la Boule morphing pour se faufiler dans les espaces étroits. Mais en plus de ça, des Pouvoirs psychiques inédits propres à Metroid Prime 4: Beyond vont donc faire leur début. Au programme, le Rayon de contrôle dont nous définirons la trajectoire et le Gant psychique servant à actionner des mécanismes. Même si la vidéo ne le dit pas, nous voyons aussi Samus se servir d'un grappin, aussi bien sous sa forme normale qu'en étant en boule pour littéralement se balancer lors de passage en vue de côté.

Au guidon de la Vai-O-La, nous ne serons pas sans défense et foncer sur des cristaux permettra de les convertir en énergie. Elle pourra même être « invoquée » en dehors du désert, dans d'autres lieux prévus pour. Enfin, c'est une troisième armure blanche qui a été dévoilée, là encore via le site officiel.

Si après tout cela Metroid Prime 4: Beyond vous fait encore plus de l'œil, n'hésitez pas à jeter un œil à notre guide d'achat. Quant à sa date de sortie, elle est pour rappel fixée au 4 décembre.

